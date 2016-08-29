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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28
Привет из Днепра-3
Спустя 14 минут, на 10.24 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на цифре 26,05/26,10 UAH/USD, увеличив спред. «Есть вероятность, что это интриги покупателей», - заметил наш гуру.
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