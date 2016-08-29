RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4828482948304831

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28

Привет из Днепра-3

Спустя 14 минут, на 10.24 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на цифре 26,05/26,10 UAH/USD, увеличив спред. «Есть вероятность, что это интриги покупателей», - заметил наш гуру.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63157
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3781 раз.
Подякували: 7171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4828482948304831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bedjan, Google Feedfetcher і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6153 1303056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 09:30
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1172, 1173, 1174
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11738 1234935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 09:07
airmax78
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.