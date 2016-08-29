Привет из Днепра-3
Спустя 14 минут, на 10.24 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на цифре 26,05/26,10 UAH/USD, увеличив спред. «Есть вероятность, что это интриги покупателей», - заметил наш гуру.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28
Привет из Днепра-3
Спустя 14 минут, на 10.24 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на цифре 26,05/26,10 UAH/USD, увеличив спред. «Есть вероятность, что это интриги покупателей», - заметил наш гуру.
US
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:02
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.50 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,09 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие покупок и продаж.
Около 11.07 на межбанковской валютной сессии практически без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,06/26,09 UAH/USD.
Дата: 16 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 26,03/26,09-10 UAH/USD
EUR 32,20/32,35 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 апреля стартовали в условиях доминирования предложения СКВ клиентами. Наблюдается нехватка гривни.
Дата: 16 апреля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,07/26,15 UAH/USD
€ 32,20/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
16 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбное и низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 16 апреля в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:33
Привет из Днепра-5
К 11.30 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.
Дополуденное «скучное» и низколиквидное «топтание» курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,00/16,25% годовых. Это фактическое отсутствие динамики пребывает в заметном диссонансе с изрядным падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривню изымают, готовясь к намеченной на текущую неделю компенсацию НДС Казначейством.
US
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:24
розумно все таки америкоси обрали час для забави. Стрельнули б вони в робочий день, думаю долар на біржах нормально б ковбасило.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:28
Привет из Днепра-6
Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,03/26,09-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR.
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного клиентского предложения сменилось низколиквидным балансом спроса и предложения.
На этом фоне в городе продолжали действовать цены на уровнях открытия: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD, евро – 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего». Вовремя проведенным снижением цен нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.
US
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:32
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25.95-26.04/26.10-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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