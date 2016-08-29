Додано: Пон 16 кві, 2018 10:02

Привет из Днепра-4



По состоянию на 10.50 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,09 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие покупок и продаж.



Около 11.07 на межбанковской валютной сессии практически без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,06/26,09 UAH/USD.



Дата: 16 апреля 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.45



Мелкий опт «неформал»



$ 26,03/26,09-10 UAH/USD

EUR 32,20/32,35 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 апреля стартовали в условиях доминирования предложения СКВ клиентами. Наблюдается нехватка гривни.



Дата: 16 апреля 2018 г. на 10.48



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,07/26,15 UAH/USD

€ 32,20/32,35 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,423 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

16 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбное и низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 апреля в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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