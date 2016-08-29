Додано: Пон 16 кві, 2018 12:08

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и заметное «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять обвалившиеся по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн., формируя «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.



Реализуя ожидания относительно рисков для доллара, довольно рано (около 10.11 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD.



Спустя 14 минут, на 10.24 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на цифре 26,05/26,10 UAH/USD, увеличив спред. «Есть вероятность, что это интриги покупателей», - заметил наш гуру.



По состоянию на 10.50 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,09 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие покупок и продаж.



Около 11.07 на межбанковской валютной сессии практически без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,06/26,09 UAH/USD.



К 11.30 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.



Дополуденное «скучное» и низколиквидное «топтание» курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.

На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,00/16,25% годовых. Это фактическое отсутствие динамики пребывает в заметном диссонансе с изрядным падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривню изымают, готовясь к намеченной на текущую неделю компенсацию НДС Казначейством.



Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.



Наконец, около 13.05 Киева с не изменившимися ценами (26,08/26,10 UAH/USD) «очень скучный» 16-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 32,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,447 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 13 апреля по спросу вырос на 103 пункта, потеряв 30 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись к 1,2336 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2337 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

16 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбное и низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 апреля в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,03/26,09-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного клиентского предложения сменилось низколиквидным балансом спроса и предложения.

На этом фоне в городе продолжали действовать цены на уровнях открытия: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD, евро – 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего». Вовремя проведенным снижением цен нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,20 UAH/USD, евро – 32,15/32,43 UAH/EUR, рубль 0,408/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,03/26,09-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03/26,09-10 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,35 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,35 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,37 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,15 UAH/USD; евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,423 RUB/USD.



Торгам безналичным долларом 16 апреля написало сюжет состояние гривневой ликвидности. Судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, к понедельнику случилось обострение гривнедефицита, определив сдержанную коррекцию курса «зеленого» безнала на фоне очень незначительное преобладание продаж СКВ, которые ввиду привычной в дебюте новой недели притока экспортной выручки на межбанк, находило своих покупателей.



Возвращаясь к теме гривнедефицита (в безналичной форме), укажем на заметный рост (на 22, 175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля) объема размещения регулятором своих депозитных сертификатов, расчеты за которые проводятся 16 апреля.



Со слов дилеров наличного рынка, здесь тоже нехватка гривни, заставляющая клиентов «сдавать валюту», провоцируя обострение гривнедефицита.



В дальнейшем, однако, мы ждем расширение гривневой ликвидности в безналичной форме посредством намеченной на текущую неделю компенсацию НДС нашим Казначейством. Это, по всей видимости, может развернуть рынок с понедельничной «вялой» коррекции курса доллара (в наличном и безналичном виде), к незначительному росту, который станет сдерживаться чуть погода повышением притока из-за рубежа экспортной выручки.



Пока сложно определить масштабы предстоящей рынку курсовой динамики, однако, представляется, вряд ли она окажется значительной. Похоже, Казначейство, НБУ и Минфин наконец-то достигли консенсуса. Стараясь действовать на рынке гривневого ресурса согласованно, не допуская резких курсовых движений на валютном межбанке.



Рынок понемногу становится «скучным», хотя, думается, эта «скука» устраивает регулятор и системных игроков валютного рынка



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