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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:40
Запорожье повы 26,02-26,13
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edvardd
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56
bub-har написав:
По идее должны двигаться вниз! (наближается конец месяца,а там майские,а там Квартальные отчисления в бюджет,а там финал лиги чемпионов и под него курсы загонят ниже плинтуса! Вообщем в конце мая надо начинать выручать барыг,может кто-то думает иначе?
Всем добра. Сомик верно подметил ,что ситуация с рублем немного притормозила падение доллара на украинском валютном рынке,но в ближайшее время, есть фактор обострения боевых действий в Украине с открытой поддержкой боевиков со стороны кремля ,что прямо может отразится на курсе.Я думаю ,это тоже не нужно забывать.А так да ,вектор на 25.50 ,если откинуть все риски до осени .
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