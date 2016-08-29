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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4829483048314832

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:40

Запорожье повы 26,02-26,13
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56

  bub-har написав:По идее должны двигаться вниз! (наближается конец месяца,а там майские,а там Квартальные отчисления в бюджет,а там финал лиги чемпионов и под него курсы загонят ниже плинтуса! Вообщем в конце мая надо начинать выручать барыг,может кто-то думает иначе?
Всем добра. Сомик верно подметил ,что ситуация с рублем немного притормозила падение доллара на украинском валютном рынке,но в ближайшее время, есть фактор обострения боевых действий в Украине с открытой поддержкой боевиков со стороны кремля ,что прямо может отразится на курсе.Я думаю ,это тоже не нужно забывать.А так да ,вектор на 25.50 ,если откинуть все риски до осени .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:16

Re: Валютный рынок в контексте

Насколько понимаю, против россии ,сегодня введены новые санкции, будет ли рубль падать? И если будет, что будет делать гривна? Если она будет падать, как будете оправдывать падение в этот раз? А если не будет то ведь это здорово,вроде как победа?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:26

  vovodabravis написав:Насколько понимаю, против россии ,сегодня введены новые санкции, будет ли рубль падать? И если будет, что будет делать гривна? Если она будет падать, как будете оправдывать падение в этот раз? А если не будет то ведь это здорово,вроде как победа?

обіцяють на цьому тижні, НДСовських гривачків підкинути, тому можлива трохи піде вверх. Але думаю не більше ніж 10-15коп.

*Відправлено з Чату
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  #<1 ... 4829483048314832
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