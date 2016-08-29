|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:40
Запорожье повы 26,02-26,13
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5113
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56
bub-har написав:
По идее должны двигаться вниз! (наближается конец месяца,а там майские,а там Квартальные отчисления в бюджет,а там финал лиги чемпионов и под него курсы загонят ниже плинтуса! Вообщем в конце мая надо начинать выручать барыг,может кто-то думает иначе?
Всем добра. Сомик верно подметил ,что ситуация с рублем немного притормозила падение доллара на украинском валютном рынке,но в ближайшее время, есть фактор обострения боевых действий в Украине с открытой поддержкой боевиков со стороны кремля ,что прямо может отразится на курсе.Я думаю ,это тоже не нужно забывать.А так да ,вектор на 25.50 ,если откинуть все риски до осени .
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1165
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:16
Насколько понимаю, против россии ,сегодня введены новые санкции, будет ли рубль падать? И если будет, что будет делать гривна? Если она будет падать, как будете оправдывать падение в этот раз? А если не будет то ведь это здорово,вроде как победа?
-
vovodabravis
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:26
vovodabravis написав:
Насколько понимаю, против россии ,сегодня введены новые санкции, будет ли рубль падать? И если будет, что будет делать гривна? Если она будет падать, как будете оправдывать падение в этот раз? А если не будет то ведь это здорово,вроде как победа?
обіцяють на цьому тижні, НДСовських гривачків підкинути, тому можлива трохи піде вверх. Але думаю не більше ніж 10-15коп.*Відправлено з Чату
-
Senkiv
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 18.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11742
|1235642
|
|
|6154
|1303213
|
Пон 16 кві, 2018 11:36
ЛОБ
|
|38
|35817
|
реклама
|