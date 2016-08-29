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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56
Всем добра. Сомик верно подметил ,что ситуация с рублем немного притормозила падение доллара на украинском валютном рынке,но в ближайшее время, есть фактор обострения боевых действий в Украине с открытой поддержкой боевиков со стороны кремля ,что прямо может отразится на курсе.Я думаю ,это тоже не нужно забывать.А так да ,вектор на 25.50 ,если откинуть все риски до осени .
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:16
Re: Валютный рынок в контексте
Насколько понимаю, против россии ,сегодня введены новые санкции, будет ли рубль падать? И если будет, что будет делать гривна? Если она будет падать, как будете оправдывать падение в этот раз? А если не будет то ведь это здорово,вроде как победа?
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:26
обіцяють на цьому тижні, НДСовських гривачків підкинути, тому можлива трохи піде вверх. Але думаю не більше ніж 10-15коп.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:42
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:28
Высшая степень(Самый высокий уровень вранья) профессионализма это сам царь: сегодня он говорит "настамнету" а уже через год: "настамбыла". рассияне требуют доказательств. все время требут доказательств. с кем ни начнешь говорить.. "а где доказательчтва!!?" Заблудившиеся десантники, выменянные кадровые военные, пример с Крымом ("рассея не собирается аннексировать Крым"). Наконец весь мир вводит жесткие санкции против рашши за Крым, за Донбасс, за Солсбери, за Литвиненка, за Сирию... а они как попугаи: докажи. Весь мир давно понял что это бесполезная затея: Настамнету настамбыла... Ждем новых перлов с царских палат №09
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:33
Сільський валютчик напевне відкрив пункт обміну валют на заправці ОККО за Борисполем в сторону Харківа...Курс світиться 25,07 на 26,92...Будку розташували поряд зі стоянкою авто.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:12
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 13,05 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,56 коп., оказавшись на уровне 26,0893 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,06/26,10, а спустя 15 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,05/26,10 UAH/USD.
К 10.50 котировки СКВ на межбанке приостановили коррекцию, ограничившись сужением спреда к 26,07/26,09, а спустя 16 минут, на 11.06 Киева цена доллара установилась на цифре 26,06/26,09 UAH/USD.
Участники рынка ждали появления на межбанке системных игроков, которые могли каким-то образом сломать текущий тренд.
Отчасти эти ожидания оправдались – к 11.30 доллар предпринял попытку вырасти в цене, поднявшись к 26,08/26,11 UAH/USD. Однако, на этом весь потенциал «быков» исчерпался – к 12.17 доллар сузил спред до 26,08/26,10 UAH/USD, отказавшись от дальнейших попыток роста.
Эти цены оставались действующими на равновесном и довольно «вялом» рынке до 14.15 Киева, когда единичные продажи «американца» инициировали его поэтапную коррекцию на пустеющем межбанке. Снижение доллара затянулось до 16.15, остановившись на уровне 26,05/26,08 UAH/USD.
На этой цифре (26,05/26,08 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в понедельник, 16-го.
Большинство сделок на межбанке 16 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0893 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0893 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 16 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 16 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, судя по настроениям появившихся на рынке после 11.00 Киева системных игроков, наблюдался дефицит гривневого инструмента.
Во-вторых, импортеры сочли текущую цену доллара в наиболее активной фазе торгов (до 13.00 Киева) завышенной (напомним, 12-13 апреля СКВ прибавила 19,10 коп. по средневзвешенному курсу).
«Сжатие» гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших падение с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн.
Не исключено, что этот обвал стал следствием наращивания НБУ объемов размещения депозитных сертификатов с целью изъятия с рынка гривневой ликвидности. Напомним, в пятницу НБУ продал свои депосертификаты на 22,175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля. Меж тем 16-го – дата расчетов за «пятничные» бумаги НБУ. Мы не исключаем, что изымая с рынка гривню, НБУ готовится к намеченной на эту неделю компенсацию НДС Казначейством.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 апреля несколько понизились,
имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, на рынке наблюдалась пассивность импортеров, у которых, кроме того, образовалась нехватка гривневого инструмента
Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа. Кстати, это обстоятельство ограничило коррекцию СКВ до 3,56 коп. против отскока на 13,05 коп. в пятницу.
В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью.)
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