Додано: Пон 16 кві, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 13,05 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,56 коп., оказавшись на уровне 26,0893 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,06/26,10, а спустя 15 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,05/26,10 UAH/USD.



К 10.50 котировки СКВ на межбанке приостановили коррекцию, ограничившись сужением спреда к 26,07/26,09, а спустя 16 минут, на 11.06 Киева цена доллара установилась на цифре 26,06/26,09 UAH/USD.

Участники рынка ждали появления на межбанке системных игроков, которые могли каким-то образом сломать текущий тренд.

Отчасти эти ожидания оправдались – к 11.30 доллар предпринял попытку вырасти в цене, поднявшись к 26,08/26,11 UAH/USD. Однако, на этом весь потенциал «быков» исчерпался – к 12.17 доллар сузил спред до 26,08/26,10 UAH/USD, отказавшись от дальнейших попыток роста.



Эти цены оставались действующими на равновесном и довольно «вялом» рынке до 14.15 Киева, когда единичные продажи «американца» инициировали его поэтапную коррекцию на пустеющем межбанке. Снижение доллара затянулось до 16.15, остановившись на уровне 26,05/26,08 UAH/USD.



На этой цифре (26,05/26,08 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в понедельник, 16-го.



Большинство сделок на межбанке 16 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0893 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0893 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, судя по настроениям появившихся на рынке после 11.00 Киева системных игроков, наблюдался дефицит гривневого инструмента.



Во-вторых, импортеры сочли текущую цену доллара в наиболее активной фазе торгов (до 13.00 Киева) завышенной (напомним, 12-13 апреля СКВ прибавила 19,10 коп. по средневзвешенному курсу).



«Сжатие» гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших падение с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн.

Не исключено, что этот обвал стал следствием наращивания НБУ объемов размещения депозитных сертификатов с целью изъятия с рынка гривневой ликвидности. Напомним, в пятницу НБУ продал свои депосертификаты на 22,175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля. Меж тем 16-го – дата расчетов за «пятничные» бумаги НБУ. Мы не исключаем, что изымая с рынка гривню, НБУ готовится к намеченной на эту неделю компенсацию НДС Казначейством.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 апреля несколько понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке наблюдалась пассивность импортеров, у которых, кроме того, образовалась нехватка гривневого инструмента



Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа. Кстати, это обстоятельство ограничило коррекцию СКВ до 3,56 коп. против отскока на 13,05 коп. в пятницу.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью.)



Дата: 16 апреля 2018 г. 17.21



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра – 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD)

€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,35 UAH/EUR, к полудню - 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке посредством снижения котировок «американца».



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD, евро – 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего». Вовремя проведенным снижением цен нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские покупки, заставив местных дилеров приподнять действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствую некоторому прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с минусом», что лучше показателей предыдущей сессии.





Дата: 16 апреля 2018 г. на 17.05

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,03/26,10 UAH/USD (с утра 26,03/26,09-10 UAH/USD, к полудню 26,03/26,09-10 UAH/USD)

€ 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра 32,20/32,35 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 апреля стартовали в условиях доминирования предложения СКВ клиентами. Наблюдается нехватка гривни.



До полудня столичный рынок постепенно выравнивал спрос и предложение, сопровождаясь неважной текущей ликвидностью сделок.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,03/26,09-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке никаких существенных изменений в настроениях не произошло – рынок оставался вялым, хотя и сбалансированным. Что, как и в пятницу, не смогло уберечь ликвидность от потерь.



Обороты, заслужив от местных дилеров «тройку», констатировали повторение «слабых» показателей предыдущей сессии.



Дата: 16 апреля 2018 г.



17.23 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,35 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,423 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали постепенное выравнивание рынка в баланс спроса и предложение, которое, однако, не сопровождалось приличными оборотами.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного клиентского предложения сменилось низколиквидным балансом спроса и предложения.

На этом фоне в городе продолжали действовать цены на уровнях открытия: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB.



После обеда на запорожском наличном рынке рынок возобновил двустороннюю торговлю, обеспечившую ему прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», констатировала улучшение «посредственных» показателей пятницы.



Улучшение состоялось, несмотря на сохранение незначительного итогового преобладания клиентского «приноса» при равновесном в целом рынке.





Дата: 16 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,01/26,15 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,17 UAH/USD)

€ – 32,12/32,46 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,43 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,43 UAH/EUR)

RUB 0,413/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,421 UAH/RUB)



US



