Додано: Пон 16 кві, 2018 19:46

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в пятницу относительно доллара на 13,05 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,56 коп., оказавшись на уровне 26,0893 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 16 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,06/26,10, а спустя 15 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,05/26,10 UAH/USD.



К 10.50 котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ ПРИОСТАНОВИЛИ КОРРЕКЦИЮ, ОГРАНИЧИВШИСЬ СУЖЕНИЕМ СПРЕДА К 26,07/26,09, а спустя 16 минут, на 11.06 Киева цена доллара установилась на цифре 26,06/26,09 UAH/USD.

Участники рынка ждали появления на межбанке системных игроков, которые могли каким-то образом сломать текущий тренд.

Отчасти эти ожидания оправдались – к 11.30 доллар предпринял попытку вырасти в цене, поднявшись к 26,08/26,11 UAH/USD. Однако, на этом весь потенциал «быков» исчерпался – к 12.17 доллар сузил спред до 26,08/26,10 UAH/USD, отказавшись от дальнейших попыток роста.



Эти цены оставались действующими на равновесном и довольно «вялом» рынке до 14.15 Киева, когда единичные продажи «американца» инициировали его поэтапную коррекцию на пустеющем МЕЖБАНКЕ. Снижение доллара затянулось до 16.15, остановившись на уровне 26,05/26,08 UAH/USD.



На этой цифре (26,05/26,08 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в понедельник, 16-го.



Большинство сделок на межбанке 16 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0893 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0893 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, судя по настроениям появившихся на рынке после 11.00 Киева системных игроков, наблюдался дефицит гривневого инструмента.



Во-вторых, импортеры сочли текущую цену доллара в наиболее активной фазе торгов (до 13.00 Киева) завышенной (напомним, 12-13 апреля СКВ прибавила 19,10 коп. по средневзвешенному курсу).



«Сжатие» гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших падение с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн.

Не исключено, что этот обвал стал следствием наращивания НБУ объемов размещения депозитных сертификатов с целью изъятия с рынка гривневой ликвидности. Напомним, в пятницу НБУ продал свои депосертификаты на 22,175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля. Меж тем 16-го – дата расчетов за «пятничные» бумаги НБУ. Мы не исключаем, что изымая с рынка гривню, НБУ готовится к намеченной на эту неделю компенсацию НДС Казначейством.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 16 апреля несколько понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке наблюдалась пассивность импортеров, у которых, кроме того, образовалась нехватка гривневого инструмента. Ситуацию не мог спасти и регулятор, появившийся на межбанке с «анонимной» скупкой доллара по технологии Matching и пополнивший свои «закрома» на $15,0 млн.



Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа. Кстати, это обстоятельство ограничило коррекцию СКВ до 3,56 коп. против отскока на 13,05 коп. в пятницу.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью.)









Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась во внутридневной неспешной коррекции наличной пары доллар-гривня, сопровождаемой спорадически возникающими рисками гривнедефицита.



Полагаю, в тех населенных пунктах, где наблюдалось сколь-нибудь приличное состояние гривневой ликвидности (Киев, Днепр, Одесса, Крыжополь), доллар понес незначительные внутридневных курсовые потери. Дефицит нацвалюты (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) способствовал ощутимой коррекции «американца» в течение понедельника (Запорожье, Харьков).



При этом большинство рынков завершило сессию 16 апреля в равновесии спрос/предложение, которое способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности.

Впрочем, как показал рынок Запорожья, для роста оборотов было достаточно относительной сбалансированности спроса и предложения при некотором преобладании «приноса».



В течение понедельника наличный «неформальный» доллар по спросу либо не изменился (Днепр, Киев, Одесса), либо потерял 4,0-5,0 коп. (Запорожье, Харьков). Позиция «предложение» 16-го либо не изменилась (Киев, Одесса), либо понизилась на 3,0- 7,0 коп. (лидировал в коррекции рынок Запорожья).



По сравнению с закрытием пятницы биды «наличного» «американца» понизились на на 3,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы). Офера наличного доллара упали с закрытия 13-го на 3,0-8,0 коп.



Итак, основными драйверами настроений на наличном рынке 16 апреля было состояние гривневой ликвидности, которое, как мы указали выше, имело определенную «географическую» зависимость, и степень восприимчивости потенциальными клиентами «налички» «гипноза» сводок с «зеленой» сессии валютного межбанка.



Более «продвинутые» регионы предпочли сосредоточиться на текущей ликвидности, игнорируя сводки с межбанка. Особенно, после 14.15 Киева, когда в сопровождении «сиротской» ликвидности безналичный «американец» продемонстрировал изрядную курсовую ретираду.



Впрочем, по порядку.



Торги 16 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке посредством снижения котировок «американца».



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD, евро – 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего». Вовремя проведенным снижением цен нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



После обеда на розничном рынке Днепра выросли клиентские покупки, заставив местных дилеров приподнять действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствую некоторому прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от дилеров розницы Днепра «четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» наличного розничного доллара не изменились, офера стали ниже на 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,05/26,12 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки дисконтированием.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, «размывшись» обрели вид: - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD, евро – 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский спрос, который вызвал закономерное повышение цен с полуденного минимума.



Итоговый баланс спрос/предложение и отсутствие проблем с гривневым инструментом стали главными причинами роста итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 16 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 32 апреля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 апреля уровнями 32,25/32,45 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника десятикопеечные «привесы» обеих позиций.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 16 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось дисконтирование действующих цен, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в некотором повышении цен в качестве реакции на ставший более активным клиентский спрос на «американца».



При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее информацию к индикативу. Не упуская, однако, из виду ослабление доллара в паре евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2332 к отметке $1,2365, констатировав внутридневное его повышение на 33 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на этот «привес», приподняв в течение 16-го обе позиции наличной пары евро-гривня на 10,0 коп. При этом, скорее всего, наши валютчики «впечатлились» внутридневным максимумом ($1,2390) пары евро-доллар «в миру» около 16.30 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2335 пара евро-доллар до 10.00 Киева не покидала диапазон $1,2330-1,2340, инициировав с указанного часа попытки ралли на стартовавшей волатильной европейской сессии форекса. Первый этап роста забросил пару евро-доллар около 11.00 Киева в диапазон $1,2360-1,2370, который она не покидая ее до 15.00 Киева. Новый этап роста повысил пару до цифры $1,2390, в районе которой она пребывала до 17.15, начав с этого времени коррекцию. Откат уронил евро к район $1,2368, где она оставалась до 19.00 Киева, начав с этого часа очередное ралли.



Рост исчерпался «минишипом» ($1,2383) около 20.00 Киева, после чего пара консолидировалась на уровне $1,2378, не покидая его до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Экономические показатели в США вышли неоднозначными, индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел ниже прогноза, в то время как индекс розничных продаж превысил ожидания. После этих данных продолжилось снижение индекса доллара.



После падения на 2% фьючерс на легкую нефть в США скорректировался и снижается лишь на 1% до уровня $66,70 за баррель. Внимание инвесторов направлено на развитие ситуации в Сирии после субботней военной операции США, Англии и Франции.



Наблюдается рост доходности государственных облигаций, доходности 10-летних бумаг в Германии и США выросли до максимальных уровней за три недели.



В пятницу рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Испании с уровня Baa2 до Baa1. Это уже третье повышение рейтинга южных стран Европы в текущем году.



Согласно данным опроса общественного мнения, популярность премьер-министра Японии Абе упала до уровня 26,7%, минимального с 2012 года.



Доллар США дешевеет к 16.45 Киева относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в понедельник.

Ослабление американской валюты усилилось после того, как президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter упрекнул Россию и Китай в «игре в девальвацию».



«Россия и Китай играют в игру валютной девальвации, в то время как США продолжат повышать процентные ставки, - написал Д.Трамп в микроблоге в Twitter. - Это недопустимо».



Индекс USDX, оценивающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,4%.



Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, упал на 0,3%, до минимума с 27 марта.



Курс евро к доллару поднялся до $1,2386 по сравнению с $1,2331 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена подешевела до ¥107,23 против ¥107,35 накануне.



Американский Минфин в минувшую пятницу опубликовал полугодовой отчет о валютной политике основных торговых партнеров США, в котором ни одна из стран не была названа «валютным манипулятором».



Шесть государств - Китай, Япония, Швейцария, Южная Корея, Германия и Индия - находятся в списке стран, которые, по мнению Минфина США, ведут валютную и экономическую политику, дающую им несправедливые конкурентные преимущества перед США.



Курс фунта стерлингов относительно доллара США в понедельник поднялся выше отметки в $1,43, что, согласно данным FactSet, отмечено лишь во второй раз с момента голосования по Brexit в июне 2016 года.



По данным на 16.50 Киева пара фунт-доллар торгуется на уровне $1,4323 по сравнению с $1,4238 на закрытие предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом по вопросу Brexit, которые пройдут в понедельник и вторник.



Стало быть, курс доллара снижается после очередного недовольства Трампа сильным долларом, на этот раз — к валютам России и Китая. Как мы указали выше, «американец» отреагировал снижением к евро, иене и фунту стерлингов на европейских торгах в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter упрекнул Россию и Китай в «игре в девальвацию».



«Россия и Китай играют в игру валютной девальвации, в то время как США продолжат повышать процентные ставки, – написал Трамп у себя в Twitter. — Это недопустимо».



Курс евро к доллару поднялся до $1.2386 против $1,2331 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена подешевела до ¥107,23 против ¥107,35 иены накануне.



Американский Минфин в минувшую пятницу опубликовал полугодовой отчет о валютной политике основных торговых партнеров США, в котором ни одна из стран не была названа «валютным манипулятором». Шесть государств - Китай, Япония, Швейцария, Южная Корея, Германия и Индия, по мнению Минфина, ведут валютную и экономическую политику, дающую им несправедливые конкурентные преимущества перед США.



Отметим, что доллар не показал значительной реакции на статистику. Как сообщило 16 апреля Министерство торговли США, розничные продажи в марте выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 0,3%.

На протяжении трех предшествующих месяцев продажи падали. Так, в феврале они снизились на 0,1% по сравнению с январем.

Мартовский рост продаж был вызван увеличением продаж автомобилей, хотя даже без них общий рост продаж составил 0,2%, что соответствовало ожиданиям экономистов. Без учета продаж автомобилей и бензина розничные продажи в марте выросли на 0.3% по сравнению с февралем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года общий рост продаж в I-м квартале составил 4,1%.



«Низкий уровень безработицы, высокий уровень доверия потребителей и налоговая реформа будут в дальнейшем оказывать поддержку потребительским расходам, — сказал Марк Фриссора из Caesars Entertainment Corp.— На макроэкономическом уровне мы видим позитивные тренды в потребительских настроениях и расходах. Уровень безработицы находится на историческом минимуме, тогда как доходы растут, а налоговая реформа в США должна оказать дополнительную поддержку потребительским расходам».



Ранее, утром понедельника курс доллара негативно отреагировал к иене и евро на усиление геополитической напряженности вокруг Сирии.

Ранним утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, использовались для производства химического оружия. Было выпущено более 100 ракет, Россия устранилась от обострения конфликта.



Трейдеры ждали этих ударов, и теперь происходит продолжение ослабления доллара, которое началось на прошлой неделе. Справедливости ради стоит подчеркнуть: реакция валютного рынка была сдержанной, поскольку президент США Дональд Трамп заранее предупредил о возможном ударе по Сирии, дав трейдерам достаточно времени, чтобы подготовиться к самим действиям.



Думаю, это и стало главной причиной того, что в главной паре рынка forex как был, так и остается «боковик». В понедельник пара евро-доллар достигала отметки $1,2390, но не смогла удержать успех и откатилась к $1,2370.



На других валютных парах доллар в понедельник тоже упал, больше всего укрепился британский фунт, пара фунт-доллар в последние дни стабильно растет и вплотную подошла к отметке $1,4340 – максимуму от 25 января.



Но растет к доллару даже иена, падает доллар-иена, хотя обычно иена, как защитный актив, растет именно в кризисные моменты, а в моменты роста аппетитов к риску падает. А с аппетитами к риску дело пока обстоит неплохо, индекс Dow Jones в понедельник на 20.32 Киева показывает рост на 1,21%, торгуется на отметке 24 655,21 пунктов.



Мы по-прежнему считаем критически важным для роста пары евро-доллар, чтобы американский фондовый рынок продолжил рост. Если рост аппетитов к риску возобновится с новой силой, пара евро-доллар не только выйдет на верхнюю границу 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550, но и будет иметь все шансы вырваться из него вверх. Мы полагаем, что в ближайшие месяц-два евро-доллар имеет шансы показать отметку $1,2650, а может даже и $1,275.



Разумеется, в более долгосрочной перспективе мы все равно ждем падения евро-доллара ниже отметки $1,20, поскольку бесконечно игнорировать ужесточение монетарной политики ФРС рынок не сможет. Но пока парадоксальным образом рынок проигнорировал уже 6 повышений ставки ФРС, игнорирует тот факт, что с апреля ФРС сокращает свой баланс уже со скоростью $30 млрд. в месяц (в то время как ЕЦБ еще наращивает со скоростью Є30 млрд. в месяц). Однако поскольку этот парадокс благодаря глобальному росту аппетитов к риску продолжается уже больше года, ничто не может ему помешать продолжаться еще пару-тройку месяцев, если рынки снова пойдут вверх.



Кстати, 16-го были опубликованы данные по розничным продажам США за март, рост составил 0,6% м/м против прогноза 0,4% м/м. В годовом выражении улучшение с 4,1% до 4,5% г/г. Как видим, темпы роста отличные, причин для пессимизма нет.



Во вторник будут еще данные по промпроизводству США за март, в среду – Бежевая Книга ФРС. От этих событий мы ждем позитивного влияния на динамику аппетитов к риску. В условиях, когда Трамп в косвенной форме вновь высказался в пользу слабого доллара (обвинив в твиттере Китай и Россию в конкурентной девальвации своих валют), а также учитывая, что Казначейство США закончило цикл наращивания рыночного долга, основания ждать падения курса доллара имеются.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,25/32,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные привесы бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 16 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по прибавившим 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Торгам безналичным долларом 16 апреля написало сюжет состояние гривневой ликвидности. Судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, к понедельнику случилось обострение гривнедефицита, определив сдержанную коррекцию курса «зеленого» безнала на фоне очень незначительное преобладание продаж СКВ, которые ввиду привычной в дебюте новой недели притока экспортной выручки на межбанк, находило своих покупателей.



Возвращаясь к теме гривнедефицита (в безналичной форме), укажем на заметный рост (на 22,175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля) объема размещения регулятором своих депозитных сертификатов, расчеты за которые проводятся 16 апреля.



Со слов дилеров наличного рынка, здесь тоже нехватка гривни, заставляющая клиентов «сдавать валюту», провоцируя обострение гривнедефицита.



В дальнейшем, однако, мы ждем расширение гривневой ликвидности в безналичной форме посредством намеченной на текущую неделю компенсацию НДС нашим Казначейством. Это, по всей видимости, может развернуть рынок с понедельничной «вялой» коррекции курса доллара (в наличном и безналичном виде), к незначительному росту, который станет сдерживаться чуть погода повышением притока из-за рубежа экспортной выручки.



Пока сложно определить масштабы предстоящей рынку курсовой динамики, однако, представляется, вряд ли она окажется значительной. Похоже, Казначейство, НБУ и Минфин наконец-то достигли консенсуса. Стараясь действовать на рынке гривневого ресурса согласованно, не допуская резких курсовых движений на валютном межбанке.



Рынок понемногу становится «скучным», хотя, думается, эта «скука» устраивает регулятор и системных игроков валютного рынка.



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