RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4831483248334834

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:09

Привет из Днепра-2

Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,02/26,05 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:24

  дядя Caша написав:
  edvardd написав:Исследовательский центр в Дамаске имел наивысшую степень защиты на случай ядерной войны, поэтому его долбили точка в точку вглубь...


Господа стратеги упускают из виду главное - США и соратники выпустили играючись сотню ракет.
Из которых, со слов РФ-вояк была перехвачено 71. Вызывает сомнение молчание генералов РФ, не пояснивших, почему 15 лет назад, когда американцы атаковали Багдад, точно такие средства ПВО оказались совершенно беспомощны перед «Томагавками» предыдущего поколения.

Во-вторых, те 100 ракет, что были запущены в ходе далеко не самой широкомасштабной атаки на Сирию в минувшую субботу, по количеству — две трети от всего числа крылатых ракет, произведенных российской промышленностью в 2017 году.

К курсу доллара в степях Украины это, впрочем, непосредственного отношения не имеет. :roll:

US


Со слов американского вояки было выпущено около 100 ракет, со слов российских вояк было сбито 71 штука. ДС утверждает, что сбить ничего не могли, так как раньше это не удавалось. Также ДС удивлен количеством выпущенных за раз ракет. Я удивлен очень слабыми потерями сирийцев после залпа из 100 современных ракет. Мы все знаем, что врут поголовно все - и американцы, и россияне. Сами мы себе не врем, конечно, можем только периодически заблуждаться. :mrgreen:

Исходя из вышеизложенного, для постановки всех точек над i в этом вопросе считаю необходимым изложить единственно возможный вариант произошедших событий в Сирии. Итак, американцами с союзниками было выпущено около 30 ракет по Сирии, но было заявлено сразу о 100 штуках для солидности. Эту брехню российская разведка согласно спутниковым данным быстро раскрыла своему руководству, которое решило использовать американскую брехню в своих интересах для собственной пропаганды, придумав версию аж о 70 сбитых ракетах. :) Эта пропаганда приятно "усиливает" мощь русского оружия и поднимает авторитет руководства в России. Все в плюсах, Сирийцы тоже, так как жертв нет, разрушения минимальны и соответствуют удару в три раза меньшему, чем официально заявлено. Американцы имеют 70 ракет в резерве для осуществления тайных военных операций в других районах мира, американская военная промышленность ждет заказ на пополнение боеприпасов. Трамп получит откат с заказа и славу президента, который все больше нравится американцам. Одна Украина ничего не поимела, но нам кроме мира и сильных ВСУ сейчас ничего не нужно. :)

что касается доллара, то мое предположение об остатках на корреспондентских счетах, похоже оказалось не без основания. Та гривна далеко не вся предназначена для покупки валюты.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 17 кві, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:28

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Трамп получит откат с заказа и славу президента, который все больше нравится американцам.

Проекция вас далеко заведет.
З.ы. https://www.facebook.com/yuri.krylach/p ... 7305380898
На фото: Алеппо, утюженное несколько месяцев россиянами и САР
и НИИ развития фармацевтической и химической промышленности в cтoличнoм райoне Бардзи после атаки НАТO. На территoрии Дамаска.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11420
З нами з: 06.03.09
Подякував: 2261 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:37

Привет из Днепра-3

Спустя 13 минут, на 10.20 цены безналичного «американца» на межбанке , сменив настроение, ушли вверх, закрепившись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD, которую не покидали до 10.35 Киева.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:38

Привет из Днепра-3

Спустя 13 минут, на 10.20 цены безналичного «американца» на межбанке , сменив настроение, ушли вверх, закрепившись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD, которую не покидали до 10.35 Киева.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:41

"По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018 (199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн", – пояснил Марченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Минималка" в Украине вырастет до 4200 гривен – НБУ


По словам замглавы Минфина, повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд гривен.

"Это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" – без учета повышения должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной системы. Если учесть повышение тарифного разряда в соотношении к "минималке", то была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд грн", – рассказал Марченко.

Согласно прогнозам Нацбанка, повышение минимальной зарплаты в Украине ожидается на раньше июля-2018 и возможно только при условии устойчивого роста экономики.

Напомним, в 2017 году Украина не выполнила план доходов государственного бюджета, недополучив 3,4 млрд грн, то есть не выполнив бюджет на 0,4%.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-net-vozmozhnosti-povysit-minimalku-do-4200-griven-minfin-1131311.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2940 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:50

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте незначительное преобладание покупок СКВ.

Дата: 17 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00/26,05-07 UAH/USD
EUR 32,25/32,35-40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 апреля стартовали в условиях «вялотекущего равновесия» покупок и продаж СКВ.

Дата: 17 апреля 2018 г. на 10.48

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,08 UAH/USD
€ 32,20/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
17 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 апреля и офера выросли на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 апреля и офера выросли на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:04

Привет из Днепра-5

Около 11.02 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,07/26,10 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:22

Привет из Днепра-6

К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.

Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4831483248334834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Сибарит, Google Adsense [Bot], Vitaka, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1175, 1176, 1177
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11761 1237756
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 10:55
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6159 1303648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 21:49
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.