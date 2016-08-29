Привет из Днепра-2
Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,02/26,05 UAH/USD.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:09
Привет из Днепра-2
Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,02/26,05 UAH/USD.
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:24
Со слов американского вояки было выпущено около 100 ракет, со слов российских вояк было сбито 71 штука. ДС утверждает, что сбить ничего не могли, так как раньше это не удавалось. Также ДС удивлен количеством выпущенных за раз ракет. Я удивлен очень слабыми потерями сирийцев после залпа из 100 современных ракет. Мы все знаем, что врут поголовно все - и американцы, и россияне. Сами мы себе не врем, конечно, можем только периодически заблуждаться.
Исходя из вышеизложенного, для постановки всех точек над i в этом вопросе считаю необходимым изложить единственно возможный вариант произошедших событий в Сирии. Итак, американцами с союзниками было выпущено около 30 ракет по Сирии, но было заявлено сразу о 100 штуках для солидности. Эту брехню российская разведка согласно спутниковым данным быстро раскрыла своему руководству, которое решило использовать американскую брехню в своих интересах для собственной пропаганды, придумав версию аж о 70 сбитых ракетах. Эта пропаганда приятно "усиливает" мощь русского оружия и поднимает авторитет руководства в России. Все в плюсах, Сирийцы тоже, так как жертв нет, разрушения минимальны и соответствуют удару в три раза меньшему, чем официально заявлено. Американцы имеют 70 ракет в резерве для осуществления тайных военных операций в других районах мира, американская военная промышленность ждет заказ на пополнение боеприпасов. Трамп получит откат с заказа и славу президента, который все больше нравится американцам. Одна Украина ничего не поимела, но нам кроме мира и сильных ВСУ сейчас ничего не нужно.
что касается доллара, то мое предположение об остатках на корреспондентских счетах, похоже оказалось не без основания. Та гривна далеко не вся предназначена для покупки валюты.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 17 кві, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:28
Re: Валютный рынок в контексте
Проекция вас далеко заведет.
З.ы.
На фото: Алеппо, утюженное несколько месяцев россиянами и САР
и НИИ развития фармацевтической и химической промышленности в cтoличнoм райoне Бардзи после атаки НАТO. На территoрии Дамаска.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:37
Привет из Днепра-3
Спустя 13 минут, на 10.20 цены безналичного «американца» на межбанке , сменив настроение, ушли вверх, закрепившись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD, которую не покидали до 10.35 Киева.
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:38
Привет из Днепра-3
Спустя 13 минут, на 10.20 цены безналичного «американца» на межбанке , сменив настроение, ушли вверх, закрепившись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD, которую не покидали до 10.35 Киева.
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:41
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:50
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте незначительное преобладание покупок СКВ.
Дата: 17 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00/26,05-07 UAH/USD
EUR 32,25/32,35-40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 апреля стартовали в условиях «вялотекущего равновесия» покупок и продаж СКВ.
Дата: 17 апреля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,08 UAH/USD
€ 32,20/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
17 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 апреля и офера выросли на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 17 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 апреля и офера выросли на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 17 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:04
Привет из Днепра-5
Около 11.02 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,07/26,10 UAH/USD.
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:22
Привет из Днепра-6
К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.
Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.
US
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