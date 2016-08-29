Додано: Вів 17 кві, 2018 09:24

дядя Caша написав: edvardd написав: Исследовательский центр в Дамаске имел наивысшую степень защиты на случай ядерной войны, поэтому его долбили точка в точку вглубь... Исследовательский центр в Дамаске имел наивысшую степень защиты на случай ядерной войны, поэтому его долбили точка в точку вглубь...





Из которых, со слов РФ-вояк была перехвачено 71. Вызывает сомнение молчание генералов РФ, не пояснивших, почему 15 лет назад, когда американцы атаковали Багдад, точно такие средства ПВО оказались совершенно беспомощны перед «Томагавками» предыдущего поколения.



Во-вторых, те 100 ракет, что были запущены в ходе далеко не самой широкомасштабной атаки на Сирию в минувшую субботу, по количеству — две трети от всего числа крылатых ракет, произведенных российской промышленностью в 2017 году.



К курсу доллара в степях Украины это, впрочем, непосредственного отношения не имеет.



US Господа стратеги упускают из виду главное - США и соратники выпустили играючись сотню ракет.Из которых, со слов РФ-вояк была перехвачено 71. Вызывает сомнение молчание генералов РФ, не пояснивших, почему 15 лет назад, когда американцы атаковали Багдад, точно такие средства ПВО оказались совершенно беспомощны перед «Томагавками» предыдущего поколения.Во-вторых, те 100 ракет, что были запущены в ходе далеко не самой широкомасштабной атаки на Сирию в минувшую субботу, по количеству — две трети от всего числа крылатых ракет, произведенных российской промышленностью в 2017 году.К курсу доллара в степях Украины это, впрочем, непосредственного отношения не имеет.US

Со слов американского вояки было выпущено около 100 ракет, со слов российских вояк было сбито 71 штука. ДС утверждает, что сбить ничего не могли, так как раньше это не удавалось. Также ДС удивлен количеством выпущенных за раз ракет. Я удивлен очень слабыми потерями сирийцев после залпа из 100 современных ракет. Мы все знаем, что врут поголовно все - и американцы, и россияне. Сами мы себе не врем, конечно, можем только периодически заблуждаться.Исходя из вышеизложенного, для постановки всех точек над i в этом вопросе считаю необходимым изложить единственно возможный вариант произошедших событий в Сирии. Итак,, но было заявлено сразу о 100 штуках для солидности. Эту брехню российская разведка согласно спутниковым данным быстро раскрыла своему руководству, которое решило использовать американскую брехню в своих интересах для собственной пропаганды, придумав версию аж о 70 сбитых ракетах.Эта пропаганда приятно "усиливает" мощь русского оружия и поднимает авторитет руководства в России. Все в плюсах, Сирийцы тоже, так как жертв нет, разрушения минимальны и соответствуют удару в три раза меньшему, чем официально заявлено. Американцы имеют 70 ракет в резерве для осуществления тайных военных операций в других районах мира, американская военная промышленность ждет заказ на пополнение боеприпасов. Трамп получит откат с заказа и славу президента, который все больше нравится американцам. Одна Украина ничего не поимела, но нам кроме мира и сильных ВСУ сейчас ничего не нужно.что касается доллара, то мое предположение об остатках на корреспондентских счетах, похоже оказалось не без основания. Та гривна далеко не вся предназначена для покупки валюты.