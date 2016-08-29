Додано: Вів 17 кві, 2018 12:18

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн., формируя «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка. Не исключено, Казначейство начало «потихоньку» компенсировать НДС, наполняя рынок гривней.



Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,02/26,05 UAH/USD.



Спустя 13 минут, на 10.20 цены безналичного «американца» на межбанке , сменив настроение, ушли вверх, закрепившись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD, которую не покидали до 10.35 Киева.



По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте незначительное преобладание покупок СКВ.



Около 11.02 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,07/26,10 UAH/USD.



К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.



Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.

На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.



На 12.00 котировки безналичного «американца» вернулись на прежнюю отметку 26,07/26,10 UAH/USD, констатировав повторение на рынке безналичного доллара наблюдавшейся накануне «скуки».



Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,07/26,10 UAH/USD. «Динамика пропала», - резюмировал гуру.



Наконец, около 12.52 Киева с не изменившимися ценами (26,07/26,10 UAH/USD) «скучный» 17-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,4100/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 16 апреля по спросу и по предложению стал выше на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 16 апреля по спросу вырос на 70 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2380, поднявшись к 1,2394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2398 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

17 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 апреля и офера выросли на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 17 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 апреля и офера выросли на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 17 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении вялого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро - 32,25/32,35-40 UAH/EUR.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении (преобладание розничного клиентского предложения), которое привело лишь к символическим переменам в действующих ценах: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,427 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного приподнялись в бидах ради «реанимирования» «приноса»: - 26,03/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,25-28/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,05-07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,35-40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,35-40 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,12 UAH/USD, евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,07 UAH/USD, розница – 25,95/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,08 UAH/USD; евро – 32,20/32,28 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,428 RUB/USD.



На фоне относительной курсовой стабильности торгов валютного межбанка, установившейся после 10.30 Киева шла невидимая упорная борьба двух оппонирующих друг другу факторов, формирующих курсы и тренды на рынке безналичного доллара. С одной стороны Казначейство, судя по выросшим на полтора миллиарда гривень остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, все-таки начало компенсировать НДС, насыщая рынок гривневой ликвидностью и работая на стороне «зеленых быков» межбанка. С другой, как всегда по вторникам постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа. На моменте незначительное преимущество за «гривнеизобилием» от Казначейства – котировки «американца» по средневзвешенному курсу опережают понедельничное закрытие.



На этом фоне расширение гривневой ликвидности при увеличении поступлений СКВ из-за рубежа стали главными источниками заметного роста ликвидности вторничной сессии в секторе «зеленого» безнала.



Очевидность значимости состояния гривневого ресурса для текущей динамики валютного рынка подтвердил наличный рынок, лишенный благорасположения Казначейства. Тамошние котировки наличной пары доллар-гривня понесли заметные потери в сравнении с предыдущей сессией. При этом наличный рынок «демонстративно» не стал реагировать на возвращение на валютный межбанк «зеленых быков», сосредоточившись на своих «внутренних» проблемах.



Думается, на ближайших торгах валютного межбанка вышеупомянутое противостояние двух факторов сохранится. Мы не исключаем сохранение текущего незначительного преобладания спроса на безналичный доллар, которое, высоковероятно, поспособствует пролонгации «ползучего» роста его средневзвешенного курса. Тренд имеет шансы получить дополнительную поддержку в случае дополнительных гривневых «вливаний» со стороны Казначейства на фоне уже обоснованных «придержках» валюты экспортерами, у которых после щедрости финансовых властей отпадет необходимость в дополнительных продажах СКВ ради гривни.



Состояние наличного рынка может измениться если кассы банков начнут «пылесосить» более дешевый наличный доллар у страдающего от гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) населения. Натурально, рентабельность этого возможного проекта напрямую будет зависеть от активности «зеленых быков» межбанка, стараниями которых может увеличиться курсовое отличие наличного и безналичного «американцев».



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