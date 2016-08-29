|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:05
Вася good
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 17 кві, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09
Можете перевести свой спич?
Вы советовали откупать 2-го апреля по 26.02-26.05,вы имели ввиду,что сейчас намного дороже? Взлетает ракета,но все её не видят,пока прёт под водой?Я и многие другие,которые не послушались вас сейчас искренне сейчас жалеют об упущенных возможностях и кусают локти?
Не забываем,что один день на депо,это плюс одна копейка процентов)))
Да и курсы у вас откровенно размазанные,в это(Привет 8 от ДС) верится охотнее и быстрее:
...
Старикану,ну что вы ещё копаетесь в мозге сектантов будеттолькодорожать,пропалофсё,нассливают,кругомзрада,будеттолькохуже???
Это такая особая форма бытия,прочищенные мозги северной пропагандой,видеть только плохое абсолютно во всём,причём самые громкие стоны слышатся от тех,у кого даже по западным меркам всё очень даже ничего,так что не пытайтесь понять логику прихожан этой церкви,бесполезно и пустая трата времени,не получитццо никада и особо не надо,результатов просветления всё равно не будет!
реклама
|