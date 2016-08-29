Додано: Вів 17 кві, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,56 коп., на торгах вторника укрепился на 0,64 коп., оказавшись на уровне 26,0829 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь локальным снижением курса «американца» до 26,02/26,06, однако спустя 25 минут, сменив тренд, доллар вырос к 26,06/26,10 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.00, когда «американец» вышел на самый популярный 15 апреля курс 26,07/26,10 UAH/USD.



В дальнейшем котировки безналичного доллара не покидали самые ближайшие «окрестности» этой цифры, ограничиваясь периодическим сужением спреда до 26,07/26,09 UAH/USD.



Собственно, эти стабильные, по сути, уровни цен «американца», начиная с 10.30 Киева и до самого финиша вторничной сессии, не отражали наблюдавшееся в течение торгов напряженное противостояние двух разнонаправленных факторов: расширения гривневой ликвидности вследствие предполагаемой компенсации НДС Казначейством и небольшого роста притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. До 15.00 Киева, если судить по оперативной сводке НБУ о состоявшихся сделках, перевес был на стороне «зеленых быков», затем началось доминирование «медведей».

При этом, повторимся, индикативные котировки на межбанке не покидали отметку 26,07/26,10 UAH/USD на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.



На этой цифре (26,07/26,10 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 17 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0829 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0829 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 апреля, сохранив «медвежий» тренд символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в затянувшейся во вторник борьбе выросшей гривневой ликвидности и увеличения объема притока на межбанк экспортной выручки, судя по результату, с минимальным преимуществом одержали верх предложения СКВ.



Во-вторых, импортеры не сумели сохранить покупательскую активность до завершения торгов, уступив продавцам СКВ.



В-третьих, не исключено, расширение гривневого ресурса было не столь заметным.



Расширение гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших рост с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн.

Не исключено, что этот «привес» был следствием стартовавшей компенсации НДС Казначейством. Однако, есть вероятность, что в этом «вина» НБУ, отложившего размещение своих депосертификатов 16-го.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 апреля заметно выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, несколько расширилась гривневая ликвидность, предоставив импортерам возможность для приобретения СКВ. К слову, из-за случившейся накануне коррекции курса доллара, его во вторник покупали более охотно, чем 16-го.



Во-вторых, 17-го вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой в обязательном порядке продавалась на межбанке.



В-третьих, межбанк во вторник стал более сбалансированным (если в понедельник доллар упал на 3,56 коп., нынче его потеря составила лишь 0,64 коп.), что, как известно, повышает обороты.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.



Дата: 17 апреля 2018 г. 17.58



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,08-10 UAH/USD)

€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR, к полудню - 32,25-28/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке более значимых бидов из-за падения клиентского предложения СКВ.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного приподнялись в бидах ради «реанимирования» «приноса»: - 26,03/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,25-28/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские покупки, ставшие следствием появившейся в городе гривневой ликвидности, заставив местных дилеров приподнять действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствую прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку», что лучше показателей предыдущей сессии.



Дата: 17 апреля 2018 г. на 17.21

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,05-06/26,10-15 UAH/USD (с утра 26,00/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00/26,05-07 UAH/USD)

€ 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35-40 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35-40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 апреля стартовали в условиях «вялотекущего равновесия» покупок и продаж СКВ.



До полудня столичный рынок удерживал равновесие покупок и продаж в сопровождении неважной ликвидности.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении вялого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро - 32,25/32,35-40 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидность, вызвавшая всплеск покупательской активности. Следствием последнего стал оперативный рост действующих цен, благодаря которому удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж. Однако, эта сбалансированность не сумела обеспечить прогресс на участке ликвидности, заслужившей как и накануне, «тройку».





Дата: 17 апреля 2018 г.



17.28 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.



В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали низколиквидную торговлю, обслуживая незначительные поступления СКВ от клиентов.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении (преобладание розничного клиентского предложения), которое привело лишь к символическим переменам в действующих ценах: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,427 UAH/RUB.



После обеда, с 14.00 стартовала двусторонняя торговля, немного оживившая рынок.

По итогам дня в Запорожье относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании «приноса».

Заслужив «тройку с плюсом» за обороты, «наличка» Запорожья констатировала некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 17 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,16 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)

€ – 32,19/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,19/32,50 UAH/EUR)

RUB 0,419/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,427 UAH/RUB)



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