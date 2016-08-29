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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:05
Вася good
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 17 кві, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09
Можете перевести свой спич?
Вы советовали откупать 2-го апреля по 26.02-26.05,вы имели ввиду,что сейчас намного дороже? Взлетает ракета,но все её не видят,пока прёт под водой?Я и многие другие,которые не послушались вас сейчас искренне сейчас жалеют об упущенных возможностях и кусают локти?
Не забываем,что один день на депо,это плюс одна копейка процентов)))
Да и курсы у вас откровенно размазанные,в это(Привет 8 от ДС) верится охотнее и быстрее:
...
Старикану,ну что вы ещё копаетесь в мозге сектантов будеттолькодорожать,пропалофсё,нассливают,кругомзрада,будеттолькохуже???
Это такая особая форма бытия,прочищенные мозги северной пропагандой,видеть только плохое абсолютно во всём,причём самые громкие стоны слышатся от тех,у кого даже по западным меркам всё очень даже ничего,так что не пытайтесь понять логику прихожан этой церкви,бесполезно и пустая трата времени,не получитццо никада и особо не надо,результатов просветления всё равно не будет!
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:12
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,56 коп., на торгах вторника укрепился на 0,64 коп., оказавшись на уровне 26,0829 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь локальным снижением курса «американца» до 26,02/26,06, однако спустя 25 минут, сменив тренд, доллар вырос к 26,06/26,10 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.00, когда «американец» вышел на самый популярный 15 апреля курс 26,07/26,10 UAH/USD.
В дальнейшем котировки безналичного доллара не покидали самые ближайшие «окрестности» этой цифры, ограничиваясь периодическим сужением спреда до 26,07/26,09 UAH/USD.
Собственно, эти стабильные, по сути, уровни цен «американца», начиная с 10.30 Киева и до самого финиша вторничной сессии, не отражали наблюдавшееся в течение торгов напряженное противостояние двух разнонаправленных факторов: расширения гривневой ликвидности вследствие предполагаемой компенсации НДС Казначейством и небольшого роста притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. До 15.00 Киева, если судить по оперативной сводке НБУ о состоявшихся сделках, перевес был на стороне «зеленых быков», затем началось доминирование «медведей».
При этом, повторимся, индикативные котировки на межбанке не покидали отметку 26,07/26,10 UAH/USD на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.
На этой цифре (26,07/26,10 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка во вторник.
Большинство сделок на межбанке 17 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0829 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0829 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 17 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 17 апреля, сохранив «медвежий» тренд символически потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, в затянувшейся во вторник борьбе выросшей гривневой ликвидности и увеличения объема притока на межбанк экспортной выручки, судя по результату, с минимальным преимуществом одержали верх предложения СКВ.
Во-вторых, импортеры не сумели сохранить покупательскую активность до завершения торгов, уступив продавцам СКВ.
В-третьих, не исключено, расширение гривневого ресурса было не столь заметным.
Расширение гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших рост с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн.
Не исключено, что этот «привес» был следствием стартовавшей компенсации НДС Казначейством. Однако, есть вероятность, что в этом «вина» НБУ, отложившего размещение своих депосертификатов 16-го.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 апреля заметно выросли,
имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, несколько расширилась гривневая ликвидность, предоставив импортерам возможность для приобретения СКВ. К слову, из-за случившейся накануне коррекции курса доллара, его во вторник покупали более охотно, чем 16-го.
Во-вторых, 17-го вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой в обязательном порядке продавалась на межбанке.
В-третьих, межбанк во вторник стал более сбалансированным (если в понедельник доллар упал на 3,56 коп., нынче его потеря составила лишь 0,64 коп.), что, как известно, повышает обороты.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.
Дата: 17 апреля 2018 г. 17.58
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,08-10 UAH/USD)
€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR, к полудню - 32,25-28/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке более значимых бидов из-за падения клиентского предложения СКВ.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного приподнялись в бидах ради «реанимирования» «приноса»: - 26,03/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,25-28/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».
После обеда на рынке Днепра выросли клиентские покупки, ставшие следствием появившейся в городе гривневой ликвидности, заставив местных дилеров приподнять действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствую прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку», что лучше показателей предыдущей сессии.
Дата: 17 апреля 2018 г. на 17.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,05-06/26,10-15 UAH/USD (с утра 26,00/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00/26,05-07 UAH/USD)
€ 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35-40 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35-40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 апреля стартовали в условиях «вялотекущего равновесия» покупок и продаж СКВ.
До полудня столичный рынок удерживал равновесие покупок и продаж в сопровождении неважной ликвидности.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении вялого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро - 32,25/32,35-40 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидность, вызвавшая всплеск покупательской активности. Следствием последнего стал оперативный рост действующих цен, благодаря которому удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж. Однако, эта сбалансированность не сумела обеспечить прогресс на участке ликвидности, заслужившей как и накануне, «тройку».
Дата: 17 апреля 2018 г.
17.28 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали низколиквидную торговлю, обслуживая незначительные поступления СКВ от клиентов.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении (преобладание розничного клиентского предложения), которое привело лишь к символическим переменам в действующих ценах: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,427 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 стартовала двусторонняя торговля, немного оживившая рынок.
По итогам дня в Запорожье относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании «приноса».
Заслужив «тройку с плюсом» за обороты, «наличка» Запорожья констатировала некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 17 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,16 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)
€ – 32,19/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,19/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,427 UAH/RUB)
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:24
Коллеги, хочу обратить Ваше внимание на типичный манипулятивный подход:
1. Озвучивается всем известное утверждение:
казалось бы: оба утверждения имели место быть, НО при этом скромно умалчивается, что первый источник лжет в 1 случае из 10, а второй в 9 из 10,
2.приводится ссылка на всеми признанный авторитет (в очень вольной интерпритации)
и,
3. невзначай собственное "скромное мнение"
ложное по-сути (т.к. целью операции были объекты, а не люди и, "слабые потери"=достижение")
4.это завуалировано размазанной,но простой для понимания формулой:
что по-сути ставит знак равенства между соотношением 1/10 и 9/10
5. Следующая фраза призвана сделать манипуляцию внутренне-близкой каждому (он сам обманываться рад)
несколько шуточной и, на вид, безобидной шалостью.
6. В принципе, дальше можно нести любую чушь (можно сказать, что крокодилы живут на дереве), Ваш мозг готов схавать все. (Кто знаком с НЛП подтвердят)
Но особо матерые, еще пытаются заблокировать(добить) блок критического мышления в Вашем головном мозге фразой:
7.
И поехалиииии
клиент созрел
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:04
1. День космонавтики состоялся 5 дней ранее. Тогда надо было говорить "Поехали".
2. Портал наш сугубо мирный. Многие отслужили действительные или офицеры запаса. Поэтому давайте отложим "штабные игры" до выходных и сосредоточится на "скучной" валюте. Спасибо.
US
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:17
Валюта не такая уж и скучная:
Такая просадка средневзвешенного курса на небольшой, по сравнению с текущим объемом, сумме говорит о том, что были заключены сделки по курсу, находящемуся далеко за пределами дневного диапазона котировок.
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:31
дядя Caша ДС,прошу прощения
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:56
У меня получилось па 25.7450443
Кому ж так повезло?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:02
И второй вопрос - кто этому везунчику так дёшево продал?
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