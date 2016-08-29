Додано: Вів 17 кві, 2018 18:33

freeze написав: Сибарит написав: Валюта не такая уж и скучная:

15:00 586 419.38 26.0900

15:30 600 428.32 26.0828



Такая просадка средневзвешенного курса на небольшой, по сравнению с текущим объемом, сумме говорит о том, что были заключены сделки по курсу, находящемуся далеко за пределами дневного диапазона котировок. Валюта не такая уж и скучная:Такая просадка средневзвешенного курса на небольшой, по сравнению с текущим объемом, сумме говорит о том, что были заключены сделки по курсу, находящемуся далеко за пределами дневного диапазона котировок.





Вот Вам бы где-то в НАБУ работать, зоркий глаз, вот таких людей не хватает )))

Отличное наблюдение. Вот Вам бы где-то в НАБУ работать, зоркий глаз, вот таких людей не хватает )))Отличное наблюдение.

На новый уровень зрад выходит Сибарит,то валюты не хватало хронически,то курс просаживали под конец сессии,что бы завтра откупиться задарма и ВОТ,о чудо,новый уровень высот и раскрытий,свежая версия,новый заговор и его блестящее разоблачение!!!А ведь за такой хитрой системой стоит примитивизм,есть например такой маленький игрок\бегемотик или например операция укргазик налил нефтегазику,он может закрывать сделки внутри банка под конец матча?Вроде как может,а когда он совершил операции? Именно в 16.00? Или мог и в 10.30,когда курс был многониже?Так может он свёл клиентов в самом начале сессии,а потом провалил средневзвешенный под ёлочку,просто напросто внеся данные в официальный протокол?Но вы коллеге не мешайте,пусть не расстраивается и копает дальше!Полезное у него чтиво,я не написал петросянщина,даже не смейте так подумать!!!!п.с. а если опечатка имела место,что наиболее вероятно,то думается что Сибарит вообще не заснёт,должен же кто-то заменить Холодницкого,который хромает как утка?п.п.с. Должен обрадовать зрадофилов,уровень наполнения резервов отстаёт от моего прогноза,как уже писал санкции по раше встряхнули спрос,это плохо,очень может быть,что 25.50 не будет,многониже 26 не нырнём ,но думаю текущий курс тоже не плохой,хотя НБУ не выкупит 3 ярда в первом полугодии,а только 2 как в прошлом,наверное правильно было бы держать 27 или даже выше,выкупили бы точно больше от прошлогоднего,ну а так будем довольствоваться всего навсего прошлогодним результатом.