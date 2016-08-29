Додано: Вів 17 кві, 2018 20:04

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,56 коп., на торгах вторника укрепился на 0,64 коп., оказавшись на уровне 26,0829 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 17 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь локальным снижением курса «американца» до 26,02/26,06, однако спустя 25 минут, сменив тренд, доллар вырос к 26,06/26,10 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.00, когда «американец» вышел на самый популярный 17 апреля курс 26,07/26,10 UAH/USD.



В дальнейшем котировки безналичного доллара не покидали самые ближайшие «окрестности» этой цифры, ограничиваясь периодическим сужением спреда до 26,07/26,09 UAH/USD.



Собственно, эти стабильные, по сути, уровни цен «американца», начиная с 10.30 Киева и до самого финиша вторничной сессии, не отражали наблюдавшееся в течение торгов напряженное противостояние двух разнонаправленных факторов: расширения гривневой ликвидности вследствие предполагаемой компенсации НДС Казначейством и небольшого роста притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. До 15.00 Киева, если судить по оперативной сводке НБУ о состоявшихся сделках, перевес был на стороне «зеленых быков», затем началось доминирование «медведей».

При этом, повторимся, индикативные котировки на межбанке не покидали отметку 26,07/26,10 UAH/USD на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия торгов.



На этой цифре (26,07/26,10 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА во вторник.



Большинство сделок на межбанке 17 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0829 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0829 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 апреля, сохранив «медвежий» тренд символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в затянувшейся во вторник борьбе выросшей гривневой ликвидности и увеличения объема притока на межбанк экспортной выручки, судя по результату, с минимальным преимуществом одержали верх предложения СКВ.



Во-вторых, импортеры не сумели сохранить покупательскую активность до завершения торгов, уступив продавцам СКВ.



В-третьих, не исключено, расширение гривневого ресурса было не столь заметным.



Расширение гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших рост с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн.

Не исключено, что этот «привес» был следствием стартовавшей компенсации НДС Казначейством. Однако, есть вероятность, что в этом «вина» НБУ, отложившего размещение своих депосертификатов 16-го.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 17 апреля заметно выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, несколько расширилась гривневая ликвидность, предоставив импортерам возможность для приобретения СКВ. К слову, из-за случившейся накануне коррекции курса доллара, его во вторник покупали более охотно, чем 16-го.



Во-вторых, 17-го вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой в обязательном порядке продавалась на межбанке.



В-третьих, межбанк во вторник стал более сбалансированным (если в понедельник доллар упал на 3,56 коп., нынче его потеря составила лишь 0,64 коп.), что, как известно, повышает обороты.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.













Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в довольно вялой дополуденной торговле в условиях относительной курсовой стабильности, которую после обеда сменила выросшая активность клиентских покупок на появившейся толике «свежей» гривневой ликвидности. Этот послеобеденный спрос, немного оживив сонную атмосферу наличного рынка, заставил дилеров-«неформалов» в спешном порядке приподнимать действующие цены.



По итогам дня в большинстве вышеперечисленных городов тамошние дилеры-«неформалы» констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, которое, как и прежде, не гарантировало рост итоговой ликвидности. За исключением наличного рынка Днепра, дилеры которого похвалились ростом оборотов, остальные рапортовали о сохранении ликвидности на не самом лучшем уровне предыдущей сессии (Киев, Одесса, Крыжополь) или же признавали регресс (Запорожье, Харьков).



Дополуденная относительная курсовая повсеместная стабильность наличного рынка сопровождалась скудностью гривневого ресурса, не позволявшего потенциальным клиентам действовать с размахом и зачастую довольствоваться розничным приносом. Лишь после обеда, в очередной раз подтверждая наше предположение о выросшей значимости гривневого ресурса, наступило оживление и рост в паре доллар-гривня.



Заметим, что в очередной раз тренд наличного рынка не совпал с настроениями «зеленого» безнала, хотя и там, как было указано выше, вырос гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Немного забегая вперед и помня о высокой чувствительности «неформального» рынка к грядущим переменам, укажем на определенную вероятность экспансии послеобеденного «бычьего» тренда с наличного рынка на «зеленый» безнал. Несмотря на ожидаемый, как всегда, к среде, рост притока экспортной выручки из-за рубежа.



Возвращаясь к сегодняшним реалиям наличного рынка, укажем, что в течение вторника позиция спрос наличного «неформального» доллара прибавила 2,0-6,0 коп., предложение «потяжелело» на 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-4,0 коп., офера стали выше на 1,0-5,0 коп.



Итак, основным драйвером настроений на наличном рынке 17 апреля было состояние гривневой ликвидности, которое, как мы указали выше, наиболее ярко проявило себя после обеда. В наибольшей степени на рынках столицы и Днепра. Не обойдя «вниманием» остальные регионы страны.



Впрочем, по порядку.



Торги 17 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке более значимых бидов из-за падения клиентского предложения СКВ.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной розничной пары доллар-гривня немного приподнялись в бидах ради «реанимирования» «приноса»: - 26,03/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,25-28/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские покупки, ставшие следствием появившейся в городе гривневой ликвидности, заставив местных дилеров приподнять действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствуя прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от дилеров розницы Днепра «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,07/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки повышением бидов из-за проблем с клиентским «приносом».



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, приподнявшись обрели вид: - 26,03/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,25-28/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский спрос, который вызвал закономерное повышение цен с полуденных отметок.



Итоговый баланс спрос/предложение и отсутствие проблем с гривневым инструментом стали главными причинами роста итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте Днепра «четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 17 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 16 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 апреля уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение позиции «спрос» на фоне аналогичной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера выросли на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 17 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня почти не требовалось вмешательство, а после обеда эта пара нуждалась в оперативном повышении, реагируя на выросшую активность покупателей.



При этом наши дилеры утренними ценами наличной пары евро-гривня вполне сообразно отреагировали на внутридневной максимум $1,2410, достигнутый парой евродоллар «в миру» около 10.30 Киева. В дальнейшем евро на мировом рынке пошел вниз, позволив нашим дилерами ослабить обе позиции евронала.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2383 к отметке $1,2345, констатировав внутридневное его снижение на 38 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю, понизив биды и офера на 5,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2380 пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа попытку ралли на стартовавшей волатильной европейской сессии форекса. Ралли удалось – к 10.30 пара евро-доллар оказалась на внутридневном максимуме $1,2410, где, впрочем, не задержалась, начав коррекцию в направлении цифры $1,2350, где и оказалась около 16.00 Киева. Новое снижение уронило пару к $1,2340 около 19.00 Киева.



Выбираясь из этой «ямы», евро затеял «реабилитационное» ралли, «вознесшее» его к 2015 ы узкие рамки диапазона $1,2362-1,2364, которые пара евро-доллар не покидала до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары фунт-доллар около 16.00 Киева вырос до максимума с 2016 года, когда состоялся референдум о выходе из ЕС, выше отметки $1,4370. Несмотря на то, что данные с рынка труда в Великобритании вышли неплохими, курс скорректировался. Безработица в стране упала до минимума за сорок лет.



Курс евро также заметно упал после утреннего повышения. Отмечаются низкие значения индексов потребительских цен в Италии и индекса ZEW в Германии. Поддержку курсу доллара, в свою очередь, оказывают данные с рынка недвижимости в США, которые превысили ожидания.



Курс пары евро-франк превысил отметку 1,19 и достиг максимального уровня с 2015 года, когда НБШ перестал поддерживать курс.



Власти США ввели запрет на продажу американскими компаниями компонентов китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. Фондовый индекс в Шанхае отреагировал на это падением до минимального уровня почти за год.



17-18 апреля пройдет встреча президента США Трампа и премьер-министра Японии Абе. В частности, будут обсуждаться торговые отношения. В пятницу в отчете министерства финансов США было отмечено, что Япония находится в списке стран, за которыми нужно наблюдать на предмет манипуляции валютным курсом.



Во второй половине европейской сессии рынка стало очевидно: хотя данные по американскому региону выходят неплохие, показатель розничных продаж вышел с улучшением, но пока позиция ФРС не изменится или цифры инфляции не вынудят ускорить шаги регулятора, текущая тенденция для индекса доллара USDX останется в силе.



По итогу индекс доллара продолжает направляться от верхней границы 90,40 пунктов к нижней границе 88,40 пунктов.



Евро в паре с долларом продолжает постепенно двигаться к $1,253.



Из новостной ленты по евро 17-го практически без новостей. Единственно – это индекс экономических настроений в Германии ZEW впервые за долгие отчеты на отрицательной территории: индекс настроений -8,2 с 5,1, Индекс текущих условий упал к 87,9 с 90,7.



Затем выйдет аналогичный показатель по Европе, в целом также с ухудшением. А вот торговый баланс Италии аналитики ожидают на позитивной ноте после последнего неудачного отчёта. Будет ли реакция на эти данные? В случае сильных отклонений, безусловно, будет, но в рамках текущих прогнозов, вероятнее всего, заданные тренды сохранятся. Евро же локально выше $1,2325 попытается достичь $1,253.



Несмотря на большую часть содержания евро в индексе доллара, значительный вклад в укрепление вносит британский фунт. И здесь схожая история с американскими индексами. Бесспорно, что индекс идет за акциями, но в совокупности. 70-80% акций идёт за индексом, но в то же время индекс служит как индикатор направления по рынку в целом, «подогревая» интерес.



Кроме этого, многие покупают не отдельные бумаги, а индекс или его ETF. Примерно та же история и с индексом доллара… Пробой нижней границы тут же вызовет реакцию и в евро. Ее же удержание может скорректировать фунт после бурного роста. Пока пробой $1,427 последовал убедительный, теперь задача, чтобы инструмент закрепился над уровнем.



Таким образом, 17 апреля на планетарных рынках продолжается рост аппетитов к риску. Индекс Dow Jones превысил отметку 24800 пунктов, окончательно вышел вверх из консолидации последних недель в диапазоне 23500-24500, и можно предполагать, что индекс готов начать двигаться в сторону максимумов года.



Можно предполагать потому, что из США продолжает выходить позитивная экономическая статистика.



В частности, закладки новых домов США в марте вышли на уровне 1319 тыс. в год против прогноза 1267 тыс. в год, и это значение, близкое к посткризисному максимуму.



Промышленное производство США за март во вторник вышло с ростом на 0,5% м/м против прогноза 0,3% м/м, в годовом выражении осталось неизменным на уровне 4,3% г/г. И это рекордный уровень января 2011 года.



Ранее мы отмечали, что в периоды, когда промышленное производство США находится на высоких уровнях, доллар обычно испытывает слабость, и наоборот. Для экономики США выгодно, чтобы периоды роста промпроизводства приходились на слабый доллар, тогда товары американской промышленности получают ценовые бонусы.

И наоборот, когда промышленное производство США показывает спад, так получается, что доллар в этот момент находится на максимумах (обычно это сопровождается общим кризисом экономики, но не всегда).

В последний раз годовое промпроизводство США находилось в «минусе» с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года и достигло максимального спада в -3,37% в марте 2016 года, хотя рецессии в США тогда не было.



Сейчас же мы видим, что Казначейство США раз за разом проводит бюджетное стимулирование экономики, и чтобы эффект от раздувания дефицита бюджета не уходил на импорт, доллар должен быть дешевым.



В февраль и март 2018 года Казначейство США создало дефицит в $215,2 млрд. и $208,7 млрд. соответственно, рекордные с 2012 года за эти два месяца года суммарно дефициты.



Теперь, чтобы эффект от государственного стимулирования экономики оставался максимальным, доллар не должен дорожать, а лучше бы падал и дальше. Но здесь есть и обратная сторона медали – если доллар все время будет падать, привлекательность вложений в американский долг упадет. А доллар и так падает уже довольно давно, к евро с начала 2017 года. При этом налоговая реформа Трампа значительно увеличила необходимость Казначейства США в заимствованиях.



Поэтому мы полагаем, что, если выход из диапазона $1,2150-1,2550 вверх состоится, то он будет недолгим, на один-два-три месяца.



Осенью традиционно Казначейство США имеет высокие дефициты и проводит агрессивное наращивание госдолга, так что к этому моменту доллар уже должен быть в хорошей форме. Продолжение ужесточения монетарной политики ФРС должно будет доллару помочь укрепиться «технически»…

Впрочем, это пока лишь предположения, а пока пара евро-доллар даже не смогла удержаться выше отметки $1,24.



Во вторник около 10.30 Киева пара поднималась до $1,2410, но откатилась обратно на $1,2350. Ждем, что на идущем росте аппетитов к риску пара все-таки попытается еще раз прорваться выше $1,24. После 19.00 Киева пара подтвердила эти ожидания, снова попытавшись пробиться поближе к этой отметке.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 17 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и выросшему на 5,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



На фоне относительной курсовой стабильности торгов валютного межбанка, установившейся после 10.30 Киева шла невидимая упорная борьба двух оппонирующих друг другу факторов, формирующих курсы и тренды на рынке безналичного доллара.



С одной стороны Казначейство, судя по выросшим на полтора миллиарда гривень остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, все-таки начало компенсировать НДС, насыщая рынок гривневой ликвидностью и работая на стороне «зеленых быков» межбанка. С другой, как всегда по вторникам постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа.



На финише сессии незначительное преимущество получили поступления экспортной выручки, обеспечив очень символическую потерю «американца».



На этом фоне расширение гривневой ликвидности при увеличении поступлений СКВ из-за рубежа стали главными источниками заметного роста ликвидности вторничной сессии в секторе «зеленого» безнала.



Очевидность значимости состояния гривневого ресурса для текущей динамики валютного рынка подтвердил наличный рынок, лишенный благорасположения Казначейства. Тамошние котировки наличной пары доллар-гривня понесли заметные потери в сравнении с предыдущей сессией. При этом наличный рынок «демонстративно» не стал реагировать на возвращение на валютный межбанк «зеленых быков», сосредоточившись на своих «внутренних» проблемах.



Думается, на ближайших торгах валютного межбанка вышеупомянутое противостояние двух факторов сохранится. Мы не исключаем сохранение текущего незначительного преобладания спроса на безналичный доллар, которое, высоковероятно, поспособствует пролонгации «ползучего» роста его средневзвешенного курса. Тренд имеет шансы получить дополнительную поддержку в случае дополнительных гривневых «вливаний» со стороны Казначейства на фоне уже обоснованных «придержках» валюты экспортерами, у которых после щедрости финансовых властей отпадет необходимость в дополнительных продажах СКВ ради гривни.



Состояние наличного рынка может измениться в появлением очередной партии «свежей» гривневой ликвидности, что может вызвать попытку нарушить текущее символическое отставание курса «зеленого» безнала от наличного доллара. Выход вперед цен наличной «зелени» может привести к очередной попытке перетока более дешевого безналичного доллара на наличный рынок. При условии, разумеется, достаточной курсовой разницы. Инициация этого проекта вызовет дополнительный спрос на безналичный доллар, что, в конечном счете, снова приведет к финишу этого короткоживущего мероприятия.



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