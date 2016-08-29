имхо, тебе тут не писать, а читать нужно. года 2-3 минимум. и книжек купить, не сложных для начала.
Долярчик Коллега Yuri_T Вам дело говорит. Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне. Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко. Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.
Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю. Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему. Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов. Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов. А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд. Желаю удачи.
Р.Л.Ахметов в молодости много этих книжек прочел [/quote] З моїх однокласників самими успішними в сфері бізнесу стали всього декілька чоловік...Це ті,які до класу п'ятого і читати не вміли.Ну а два золотих медалісти,нажаль,стали самими бідними в плані заробітків,до того ж обоє елементарно спилися.В нашій країні,щоб заробити пристойні кошти книжки не дуже і потрібні.Хоча і генії науки не дуже в цих читаннях були помічені,деякі і школу ледве закінчили.А научиться заробляти гроші по книжці...Порада того хто сам не знає як їх заробляти!
Qwerty написав:З моїх однокласників самими успішними в сфері бізнесу стали всього декілька чоловік...Це ті,які до класу п'ятого і читати не вміли.Ну а два золотих медалісти,нажаль,стали самими бідними в плані заробітків,до того ж обоє елементарно спилися.В нашій країні,щоб заробити пристойні кошти книжки не дуже і потрібні.Хоча і генії науки не дуже в цих читаннях були помічені,деякі і школу ледве закінчили.А научиться заробляти гроші по книжці...Порада того хто сам не знає як їх заробляти!
... от і Я кажу, що потрібно мати "смикалку", а не зубрити всі книжки підряд! ... от взяти до прикладу мене і мою жінку: Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.! Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!
Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.! Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!
Вы хотите сказать, что вы бизнесмен зарабатываете 10 тысяч гривен в месяц? Всё-таки хотя бы аудиокниги из сферы бизнеса прослушайте на работе в контейнере пока клиентов нет.
Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.! Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!
У нас преподаватель высшей математики любил говаривать - высшая школа учит мыслить. А так - да, и в советское время мясники и торговцы пивом хорошо имели...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.! Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!
Вы хотите сказать, что вы бизнесмен зарабатываете 10 тысяч гривен в месяц? Всё-таки хотя бы аудиокниги из сферы бизнеса прослушайте на работе в контейнере пока клиентов нет.
Я свою зарплату - НЕНАЗВАВ!!! - Я лише написав, що заробляю більше тієї суми! (але, я більше хотів наголосити на ЦІННОСТІ ДВОХ ДИПЛОМІВ!!!-і ЧЕРВОНОГО в тому числі!!!)
Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.! Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!
У нас преподаватель высшей математики любил говаривать - высшая школа учит мыслить. А так - да, и в советское время мясники и торговцы пивом хорошо имели...
Уже писал об этом как-то в профильной ветке в персональных темах, 5 лет учиться мыслить - это занадто, когда пора уже начинать мыслить, как зарабатывать или хотя бы как выжить в этом реальном мире, а не как вызубрить какую-то ахинею и получить зачет. Поэтому эту систему образования надо нещадно сокращать и реформировать от школ до ВУЗов.