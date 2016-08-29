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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4835483648374838

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:28

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

Долярчик
Коллега Yuri_T Вам дело говорит.
Начните с книги "Экономический образ мышления" Пола Хейне.
Это учебник для ВУЗов. Написан простым доступным языком. Читается очень легко.
Читать он-лайн можно здесь: http://www.libertarium.ru/lib_thinking
Цитата:
Многие люди считают экономические проблемы сложными потому, что не имеют ясного представления о нормально функционирующей экономике.

Изучите этот материал. Вы значительно расширите свой кругозор, а полученные знания сможете применить практически в любой сфере, включая Вашу торговлю.
Спросите: что еще стоит прочесть на такую-то тему.
Через год у Вас станет гораздо меньше вопросов.
Через 2-3 сможете принимать решения не прося советов.
А через 5-7 лет (при условии практики) сможете сами давать квалифицированные консультации
Время потраченное на чтение принесет Вам больше удовольствия и пользы, чем бесконечный флуд.
Желаю удачи.

Р.Л.Ахметов в молодости много этих книжек прочел :mrgreen:[/quote]
З моїх однокласників самими успішними в сфері бізнесу стали всього декілька чоловік...Це ті,які до класу п'ятого і читати не вміли.Ну а два золотих медалісти,нажаль,стали самими бідними в плані заробітків,до того ж обоє елементарно спилися.В нашій країні,щоб заробити пристойні кошти книжки не дуже і потрібні.Хоча і генії науки не дуже в цих читаннях були помічені,деякі і школу ледве закінчили.А научиться заробляти гроші по книжці...Порада того хто сам не знає як їх заробляти!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:02

а успіх де? - а він ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!))

  Qwerty написав:З моїх однокласників самими успішними в сфері бізнесу стали всього декілька чоловік...Це ті,які до класу п'ятого і читати не вміли.Ну а два золотих медалісти,нажаль,стали самими бідними в плані заробітків,до того ж обоє елементарно спилися.В нашій країні,щоб заробити пристойні кошти книжки не дуже і потрібні.Хоча і генії науки не дуже в цих читаннях були помічені,деякі і школу ледве закінчили.А научиться заробляти гроші по книжці...Порада того хто сам не знає як їх заробляти!

... от і Я кажу, що потрібно мати "смикалку", а не зубрити всі книжки підряд! :mrgreen:
... от взяти до прикладу мене і мою жінку:
Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.!
Я - 0 дипломів! :mrgreen: результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці! 8)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:18

  Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.!
Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!


Вы хотите сказать, что вы бизнесмен зарабатываете 10 тысяч гривен в месяц?
Всё-таки хотя бы аудиокниги из сферы бизнеса прослушайте на работе в контейнере пока клиентов нет.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.!
Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!


У нас преподаватель высшей математики любил говаривать - высшая школа учит мыслить. А так - да, и в советское время мясники и торговцы пивом хорошо имели...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:39

....але то люблять перекручувати і повчати! ))

  Bayern написав:
  Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.!
Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!


Вы хотите сказать, что вы бизнесмен зарабатываете 10 тысяч гривен в месяц?
Всё-таки хотя бы аудиокниги из сферы бизнеса прослушайте на работе в контейнере пока клиентов нет.

Я свою зарплату - НЕНАЗВАВ!!! - Я лише написав, що заробляю більше тієї суми!
(але, я більше хотів наголосити на ЦІННОСТІ ДВОХ ДИПЛОМІВ!!!-і ЧЕРВОНОГО в тому числі!!!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:40

  mister-svet написав:
  Долярчик написав:Жінка - ДВА дипломи!(один з яких - червоний!) - результат: заробляє менше 5-ти тис. грн.!
Я - 0 дипломів! результат: заробляю більше за свою жінку(з ДВОМА дипломами!), ніж її зарплата за ДВА місяці!


У нас преподаватель высшей математики любил говаривать - высшая школа учит мыслить. А так - да, и в советское время мясники и торговцы пивом хорошо имели...


Уже писал об этом как-то в профильной ветке в персональных темах, 5 лет учиться мыслить - это занадто, когда пора уже начинать мыслить, как зарабатывать или хотя бы как выжить в этом реальном мире, а не как вызубрить какую-то ахинею и получить зачет. Поэтому эту систему образования надо нещадно сокращать и реформировать от школ до ВУЗов.
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