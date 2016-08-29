Додано: Сер 18 кві, 2018 10:04

freeze написав: buratinyo написав: Как следствие это приводет в ближайшем будущем к перераспределению товарных потоков на внутренний рынок и к активизации рекламы в Украине с целью активизации продаж за гривну. Как следствие это приводет в ближайшем будущем к перераспределению товарных потоков на внутренний рынок и к активизации рекламы в Украине с целью активизации продаж за гривну.



Экспорт-то по бОльшей части сырьевой, больше пшеницы никак не съедим, арматуру или трубы тоже вряд ли куда-то пристроить без государственных инфраструктурных проектов, а их нет таких проектов - все сейчас в верхах заняты созданием поместной церкви, не до этого. Экспорт-то по бОльшей части сырьевой, больше пшеницы никак не съедим, арматуру или трубы тоже вряд ли куда-то пристроить без государственных инфраструктурных проектов, а их нет таких проектов - все сейчас в верхах заняты созданием поместной церкви, не до этого.

Напомню, что президент уже формально не верхи, а так - вроде свадебного генерала - ни за что не отвечает. Верхи у нас в раде сидят и радой погоняют. А в ней на сегодня экономистов практически нет от слова ВООБЩЕ. Слава Богу, что они и идей новых не имеют, пользуются пока проверенными наработками папередников, при этом разумно не кошмаря проверками заметно поредевший за последнее время бизнес. В этом я вижу плюсик, но это приблизительно как рак на безрыбье.Что касается церкви, то она всегда работает на государство. Вопрос лишь один - на какое именно? Поэтому действия президента в этом смысле вероятно правильные, если он, конечно, не захочет менять святыни на какие-то новые и стать их монопольным поставщиком для украинской церкви, как он привык подобное делать в других своих бизнес проектах. Не забывайте, что это олигарх и его мышление очень отличается от мышления наемного рабочего. Но в стратегическом смысле польза Украине от украинской церкви будет. А то если послушать некоторых церковных деятелей, так складывается впечатление, что ты раб и Москвы, и Ватикана и арабских шейхов. Каждый лезет в Украину учить нас жить. Но мы то знаем, что нам нужны деньги и реальные активы, а Бог он всегда был, есть и будет для всех один.