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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения и заметное расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять заметно выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 832,6 млн. грн. к отметке 53 037,7 млн. грн., формируя «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка. Не исключено, Казначейство всерьез начало компенсировать НДС, наполняя рынок гривней.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,4100/0,450 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., не изменившись по предложению.

Евро по сравнению с открытием 17 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 10,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 17 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2372, оставаясь на этой цифре на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2373 на открытии торгов в Европе.

Дата: 18 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,17 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:07

Привет из Днепра-2

Довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:11

Re: Валютный рынок в контексте

Гривна есть. "Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн" https://interfax.com.ua/news/economic/499674.html
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:16

  mister-svet написав:Гривна есть. "Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн" https://interfax.com.ua/news/economic/499674.html


совсем с ума посходили :oops: :evil:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:26

Привет из Днепра-3

Спустя 18 минут, на 10.22 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, поднялись к отметке 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:28

  Vitalych-new написав:
  mister-svet написав:Гривна есть. "Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн" https://interfax.com.ua/news/economic/499674.html


совсем с ума посходили :oops: :evil:


Жадность порождает бедность. Мы не одиноки. "Мир близится к закату финансового бума – Morgan Stanley." https://news.finance.ua/ru/news/-/42477 ... an-stanley
Риск - дело благородное, главное вовремя с подножки спрыгнуть.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:44

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, сохранив темп роста, сузили спред до 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.

Дата: 18 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 26,07-08/26,15-17 UAH/USD
EUR 32,28-30/32,48-50-40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 апреля стартовали в условиях равновесия» покупок и продаж СКВ.

Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.34

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 32,20/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне. Клиентские покупки отсутствовали.

Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.35

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,20 UAH/USD
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:01

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-3

Спустя 18 минут, на 10.22 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, поднялись к отметке 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.

US

Да уж,1 млн.может творить чудеса "акробатики".
18.04.2018
Кількість угод-2
Обсяг купівлі та продажу-1 млн. дол. США
Середньозважений курс -26.1300
:mrgreen: 17.04.2018
Закрылись среднезваженым 26.08
Востаннє редагувалось сірий в Сер 18 кві, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:04

  freeze написав:
  buratinyo написав:Как следствие это приводет в ближайшем будущем к перераспределению товарных потоков на внутренний рынок и к активизации рекламы в Украине с целью активизации продаж за гривну.


Экспорт-то по бОльшей части сырьевой, больше пшеницы никак не съедим, арматуру или трубы тоже вряд ли куда-то пристроить без государственных инфраструктурных проектов, а их нет таких проектов - все сейчас в верхах заняты созданием поместной церкви, не до этого.

Напомню, что президент уже формально не верхи, а так - вроде свадебного генерала - ни за что не отвечает. Верхи у нас в раде сидят и радой погоняют. А в ней на сегодня экономистов практически нет от слова ВООБЩЕ. Слава Богу, что они и идей новых не имеют, пользуются пока проверенными наработками папередников, при этом разумно не кошмаря проверками заметно поредевший за последнее время бизнес. В этом я вижу плюсик, но это приблизительно как рак на безрыбье.

Что касается церкви, то она всегда работает на государство. Вопрос лишь один - на какое именно? Поэтому действия президента в этом смысле вероятно правильные, если он, конечно, не захочет менять святыни на какие-то новые и стать их монопольным поставщиком для украинской церкви, как он привык подобное делать в других своих бизнес проектах. Не забывайте, что это олигарх и его мышление очень отличается от мышления наемного рабочего. Но в стратегическом смысле польза Украине от украинской церкви будет. А то если послушать некоторых церковных деятелей, так складывается впечатление, что ты раб и Москвы, и Ватикана и арабских шейхов. Каждый лезет в Украину учить нас жить. Но мы то знаем, что нам нужны деньги и реальные активы, а Бог он всегда был, есть и будет для всех один. :)
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 18 кві, 2018 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:04

  mister-svet написав:
  Vitalych-new написав:
  mister-svet написав:Гривна есть. "Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн" https://interfax.com.ua/news/economic/499674.html


совсем с ума посходили :oops: :evil:


Жадность порождает бедность. Мы не одиноки. "Мир близится к закату финансового бума – Morgan Stanley." https://news.finance.ua/ru/news/-/42477 ... an-stanley
Риск - дело благородное, главное вовремя с подножки спрыгнуть.


то статейка про акции и про коммоды, а я про наших ненормальных......
Платить эти идиотские %% они будут из наших же налогов ! И привлекают такими ставками в первую очередь международные горячие деньги, которые как дружно "входят", так потом дружно "выходят", раскачивая наш относительно тонкий валютный рынок. Банальный вывод бабла из бюджета, весомой частью за границу :evil:
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