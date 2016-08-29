В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения и заметное расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять заметно выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 832,6 млн. грн. к отметке 53 037,7 млн. грн., формируя «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка. Не исключено, Казначейство всерьез начало компенсировать НДС, наполняя рынок гривней.
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,4100/0,450 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., не изменившись по предложению.
Евро по сравнению с открытием 17 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 17 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2372, оставаясь на этой цифре на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2373 на открытии торгов в Европе.
buratinyo написав:Как следствие это приводет в ближайшем будущем к перераспределению товарных потоков на внутренний рынок и к активизации рекламы в Украине с целью активизации продаж за гривну.
Экспорт-то по бОльшей части сырьевой, больше пшеницы никак не съедим, арматуру или трубы тоже вряд ли куда-то пристроить без государственных инфраструктурных проектов, а их нет таких проектов - все сейчас в верхах заняты созданием поместной церкви, не до этого.
Напомню, что президент уже формально не верхи, а так - вроде свадебного генерала - ни за что не отвечает. Верхи у нас в раде сидят и радой погоняют. А в ней на сегодня экономистов практически нет от слова ВООБЩЕ. Слава Богу, что они и идей новых не имеют, пользуются пока проверенными наработками папередников, при этом разумно не кошмаря проверками заметно поредевший за последнее время бизнес. В этом я вижу плюсик, но это приблизительно как рак на безрыбье.
Что касается церкви, то она всегда работает на государство. Вопрос лишь один - на какое именно? Поэтому действия президента в этом смысле вероятно правильные, если он, конечно, не захочет менять святыни на какие-то новые и стать их монопольным поставщиком для украинской церкви, как он привык подобное делать в других своих бизнес проектах. Не забывайте, что это олигарх и его мышление очень отличается от мышления наемного рабочего. Но в стратегическом смысле польза Украине от украинской церкви будет. А то если послушать некоторых церковных деятелей, так складывается впечатление, что ты раб и Москвы, и Ватикана и арабских шейхов. Каждый лезет в Украину учить нас жить. Но мы то знаем, что нам нужны деньги и реальные активы, а Бог он всегда был, есть и будет для всех один.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 18 кві, 2018 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
то статейка про акции и про коммоды, а я про наших ненормальных...... Платить эти идиотские %% они будут из наших же налогов ! И привлекают такими ставками в первую очередь международные горячие деньги, которые как дружно "входят", так потом дружно "выходят", раскачивая наш относительно тонкий валютный рынок. Банальный вывод бабла из бюджета, весомой частью за границу