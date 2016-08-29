Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды - Минфин
Без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал замминистра финансов Сергей Марченко. "Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно", - сказал Марченко.
Около 11.07 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте произошла не без участия регулятора.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Вата, усохни! Порох решил исправиться и ускориться. Жир наступит уже при нём. К концу года. Как я вам и обещал.
Украинская делегация отбыла на собрание МВФ и Всемирного банка
Председатель НБУ, министр финансов и замглавы АП примут участие в ежегодном весеннем собрании МВФ и группы Всемирного банка Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий возглавил официальную делегацию Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ). Сегодня, 18 апреля, Смолий и его заместитель Катерина Рожкова отбыли в Вашингтон.
В состав официальной делегации также вошли: министр финансов Украины Александр Данилюк, его заместитель Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.
Председатель НБУ и его заместитель примут участие в официальной программе мероприятий, которая предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы.
В НБУ считают возможным получение очередного транша МВФ в третьем квартале 2018 года. По словам замглавы НБУ, в 2018 году Нацбанк ожидает поступление $2 млрд от МВФ, а также получение правительством кредитов от Евросоюза и ВБ, что позволит увеличить резервы до $21,6 млрд на конец года.