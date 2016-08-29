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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

  mister-svet написав:"Мир близится к закату финансового бума – Morgan Stanley." https://news.finance.ua/ru/news/-/42477 ... an-stanley
Риск - дело благородное, главное вовремя с подножки спрыгнуть.

Щойно МВФ оприлюднив звіт World Economic Outlook в якому рекордно покращив показники росту ВВП України.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 071&type=3Зображення


Такими темпами уже в 2022 у нас будет 2007.
Востаннє редагувалось козак в Сер 18 кві, 2018 10:13, всього редагувалось 2 разів.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:07

Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды - Минфин

Без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал замминистра финансов Сергей Марченко. "Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно", - сказал Марченко.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/biez-transha-mvf-ukraina-nie-smozhiet-vypustit-ievrobondy-minfin
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:10

Привет из Днепра-5

Около 11.07 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте произошла не без участия регулятора.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
18 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 18 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 18 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:13

  mister-svet написав:Гривна есть. "Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн" https://interfax.com.ua/news/economic/499674.html
Отлично! Значит пирамммида набирает обороты и пассажиры с овгз поедут дальше! Повышая ставку,привлекаем новых пассажиров и соблазняя старых прдолжать ехать в увлекательном путешествии на чудо-поезде 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:15

Вата, усохни!
Порох решил исправиться и ускориться.
Жир наступит уже при нём.
К концу года.
Как я вам и обещал.
:wink: :wink: :wink:


Украинская делегация отбыла на собрание МВФ и Всемирного банка

Председатель НБУ, министр финансов и замглавы АП примут участие в ежегодном весеннем собрании МВФ и группы Всемирного банка
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий возглавил официальную делегацию Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ). Сегодня, 18 апреля, Смолий и его заместитель Катерина Рожкова отбыли в Вашингтон.

В состав официальной делегации также вошли: министр финансов Украины Александр Данилюк, его заместитель Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

Председатель НБУ и его заместитель примут участие в официальной программе мероприятий, которая предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы.

В НБУ считают возможным получение очередного транша МВФ в третьем квартале 2018 года. По словам замглавы НБУ, в 2018 году Нацбанк ожидает поступление $2 млрд от МВФ, а также получение правительством кредитов от Евросоюза и ВБ, что позволит увеличить резервы до $21,6 млрд на конец года.
Libo
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