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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:35

Запорожье повы 26,05-26,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:01

  дядя Caша написав:Прошу придерживаться профиля валютной ветки, избегая провокаций. :mrgreen:

US


Здравствуйте ДС.
Хорошо , что Вы предупредили ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:40

  kastaneda написав:
Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.

Про це йдеться у проекті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки, який опинився у розпорядженні ЕП.

Так, у 2019 році обмінний курс гривні до долара США в середньому за період становитиме 30,5 гривні за долар.

У 2020 – 31,4 гривні за долар, у 2021 – 31,8 гривні за долар.


Но мы же знаем, что такой курс будет только под НГ. И это радует.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 4837483848394840
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