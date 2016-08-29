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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:35
Запорожье повы 26,05-26,15
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edvardd
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:01
дядя Caша написав:Прошу придерживаться профиля валютной ветки, избегая провокаций.
US
Здравствуйте ДС.
Хорошо , что Вы предупредили ...
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холява
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:40
kastaneda написав:
Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.
Про це йдеться у проекті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки, який опинився у розпорядженні ЕП.
Так, у 2019 році обмінний курс гривні до долара США в середньому за період становитиме 30,5 гривні за долар.
У 2020 – 31,4 гривні за долар, у 2021 – 31,8 гривні за долар.
Но мы же знаем, что такой курс будет только под НГ. И это радует.
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Yuri_61
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