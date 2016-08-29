Додано: Сер 18 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,64 коп., на торгах среды упал на 6,49 коп., оказавшись на уровне 26,1478 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,08/26,11, а спустя 19 минут, сохранив тренд, доллар вырос к 26,12/26,15 UAH/USD.



К 10.41 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.46, когда «американец» немного понизился, оказавшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня.



Судя по всему, НБУ около 12.35 покинул межбанк – в это время доллар возобновил рост, поднявшись до 26,14/26,17, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 на фоне более «узких» цен 26,14/26,16 UAH/USD.



С 13.25 СКВ вернулась к отметке 26,14/26,17 UAH/USD, не покидая ее до 15.30. С этого часа на пустеющем межбанке действовали новые цены: 26,140/26,165 UAH/USD, не изменявшиеся, до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,140/26,165 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 18 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1478 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,1478 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Последнее с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, выросший приток валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара был поддержан подорожанием СКВ на наличном рынке, стартовавшим еще во вторник вечером.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось более масштабным, чем накануне. На это указывал изрядный (с уровня 47 832,6 млн. грн. к отметке 53 037,7 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 апреля несколько снизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, экспортеры, получив компенсацию НДС, ограничили продажи СКВ «обязательным минимумом» (50% от выручки).



Во-вторых, выросший в цене доллар оказался не по карману части импортеров.



В-третьих, «уверенный» «бычий» тренд на рынке, как известно, снижает ликвидность.



Дата: 18 апреля 2018 г. 17.33



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,17 UAH/USD)

€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, не нуждаясь в ценовой поддержке более значимых бидов из-за падения клиентского предложения СКВ.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного приподнялись, реагируя на настроения клиентов: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне. Судя по всему, работе не мешал пустившийся дождик.



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствую приличной итоговой ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.26

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,07/26,15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,15-17 UAH/USD, к полудню 26,07-09/26,15-18 UAH/USD)

€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35-40 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35-40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 апреля стартовали в условиях равновесия» покупок и продаж СКВ.



До полудня столичный рынок удерживал равновесие покупок и продаж в сопровождении неважной ликвидности.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении сложившегося с утра равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,07-08/26,15-18 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились в рамках выравнивания спроса и предложения на фоне более активного клиентского «приноса».



По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «тройку с плюсом», немного выросла, улучшив показатели предыдущей сессии.





Дата: 18 апреля 2018 г.



17.21 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)

€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне. Клиентские покупки отсутствовали.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали активизацию клиентских покупок, которые начали выравнивать рынок в баланс.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила сбалансированная торговля, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



После обеда запорожские валютчики были вынуждены констатировать падение торговой активности.

Это стало главной причиной упадка итоговой ликвидности, заслужившей «слабую троечку», несмотря на сложившееся равновесие покупок и продаж к вечеру среды.



Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,07/26,17 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,20 UAH/USD)

€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,23/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,52 UAH/EUR)

RUB 0,418/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,425 UAH/RUB)



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