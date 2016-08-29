Додано: Сер 18 кві, 2018 19:44

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,64 коп., на торгах среды упал на 6,49 коп., оказавшись на уровне 26,1478 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 18 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,08/26,11, а спустя 19 минут, сохранив тренд, доллар вырос к 26,12/26,15 UAH/USD.



К 10.41 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.46, когда «американец» немного понизился, оказавшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня.



Судя по всему, НБУ около 12.35 покинул межбанк – в это время доллар возобновил рост, поднявшись до 26,14/26,17, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 на фоне более «узких» цен 26,14/26,16 UAH/USD.



С 13.25 СКВ вернулась к отметке 26,14/26,17 UAH/USD, не покидая ее до 15.30. С этого часа на пустеющем МЕЖБАНКЕ действовали новые цены: 26,140/26,165 UAH/USD, не изменявшиеся, до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,140/26,165 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в среду.



Большинство сделок на межбанке 18 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1478 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,1478 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Последнее с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, выросший приток валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара был поддержан подорожанием СКВ на наличном рынке, стартовавшим еще во вторник вечером.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось более масштабным, чем накануне. На это указывал изрядный (с уровня 47 832,6 млн. грн. к отметке 53 037,7 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 апреля несколько снизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, экспортеры, получив компенсацию НДС, ограничили продажи СКВ «обязательным минимумом» (50% от выручки).



Во-вторых, выросший в цене доллар оказался не по карману части импортеров.



В-третьих, «уверенный» «бычий» тренд на рынке, как известно, снижает ликвидность.















Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в довольно динамичном дополуденном подорожании пар доллар-гривня и евро-гривня, достигших к 12.00 Киева внутридневных максимумов, с которых уже после обеда цены только что упомянутых валютных пар скатились, оказавшись, в конечном счете, на уровнях открытия или даже ниже.



Наличному рынку не хватило «гривневого горючего», так выручившего «зеленых быков» наличного рынка накануне. Нынче одного «голого» энтузиазма оказалось недостаточно, а нехватка гривни у клиентов активизировали послеобеденный принос. Который, к слову, катализировался полуденными максимумами долларовых и евровых цен.



Наличка попала в собственновыстроенную «колею». Которая для иных рынков (Одесса, Крыжополь, Запорожье) напоминала ловушку. В контексте ощутимых потерь в итоговой ликвидности.



В который уже раз приходится убеждаться, что для настроения и курсоформирования украинского валютного рынка гривневая ликвидность является определяющей.



В течение среды биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Харьков, Запорожье, Одесса), либо потеряли копейку (Днепр, Киев). Позиция «предложение» 18-го либо не изменилась (Харьков, Запорожье, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Киев).



По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Днепр, Киев), либо выросла на 2,0-3,0 коп. (Харьков, Запорожье, Одесса). Офера либо не претерпели изменений (Днепр, Киев, Харьков), либо прибавили 2,0 коп. (Запорожье, Одесса).



Как мы указывали выше, часть наличных рынков (Одесса, Крыжополь, Запорожье) была вынуждена признать потери в ликвидности, несмотря на итоговое равновесие спроса и предложения. Остальные рапортовали о повторении приличных показателей предыдущей сессии (Днепр, Харьков). Столичные валютчики похвалились долгожданным прогрессом на участке ликвидности.



Более значимым, представляется, является очевидный рост значимости наличного рынка в качестве индикатора грядущих настроений на следующих торгах валютного межбанка. Напомним: послеобеденный рост курса наличного доллара по вполне «рыночным» причинам (появление толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) на следующий день распространился и на рынок «зеленого» безнала, попавшего во власть «быков» по тем же причинам (рост гривневого ресурса в безналичной форме).



Остается набраться терпения и дождаться открытия валютной сессии межбанка в четверг. И выяснить, насколько на тамошнем настроении отразилась послеобеденная коррекция наличного «американца» в среду.



Впрочем, по порядку.



Торги 18 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, не нуждаясь в ценовой поддержке более значимых бидов из-за падения клиентского предложения СКВ.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного приподнялись, реагируя на настроения клиентов: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне. Судя по всему, работе не мешал пустившийся дождик.



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, способствую приличной итоговой ликвидности, заслужившей от дилеров розницы Днепра «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,07/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало ценовой поддержки повышением обеих позиций из-за клиентского интереса к «американцу» вследствие «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, поднявшись обрели вид: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB,, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «чуть ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который вызвал закономерное снижение цен с полуденных максимумов.



Итоговый баланс спрос/предложение и отсутствие проблем с гривневым инструментом стали главными причинами сохранения итоговой ликвидности на приличном уровне, заслужившей в оптовом сегменте Днепра «твердую четверку», как и накануне.



На протяжении 18 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием 17 апреля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 апреля уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций «спрос».



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 18 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось динамичное повышение действующих цен, а после обеда эта пара нуждалась в оперативном дисконтировании, реагируя на выросшую активность клиентского «приноса».



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2373 к отметке $1,2378, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 5

пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту «прибавку», не изменив в течение среды ни спрос, ни предложение в паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2372 пара евро-доллар до 05.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа вялую попытку ралли, приподнявшего пару к $1,2375.

На стартовавшей волатильной европейской сессии форекса евро-доллар обвалилась в диапазон $1,2350-1,2370, который покинула лишь после 14.00 Киева, предприняв нерешительную попытку приблизиться по образу и подобию вторничной сессии к отметке $1,24. Попытка явно не удалась, а ралли ограничилось ростом главной валютной пары в рамки коридора $1,2383-1,2395, где она пребывала до 18.00 Киева. В этот час евро снова ушел вниз, оказавшись на цифре $1,2378.



Новая попытка роста, стартовавшая около 19.00 Киева была «неубедительной» - пара евро-доллар поднялась до $1,2392 и тотчас «скукожилась», упав к 1,2384 по состоянию на 20.22 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет относительно евро на европейских торгах в среду и укрепляется к иене и фунту стерлингов.

Внимание трейдеров направлено на новые сигналы от Федрезерва США.



На среду запланирована публикация Федрезервом регионального экономического обзора Beige Book, а также выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндала Куорлза.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.



Курс евро по состоянию на 15.20 Киева находится на уровне $1,2392 по сравнению с $1,2370 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара к иене поднялся до ¥107,2 против ¥107 накануне.



Фунт дешевеет в ходе торгов на данных о более значительном, чем ожидалось, ослаблении инфляции в Великобритании в марте.



Согласно данным британского Национального статистического управления (ONS), темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 2,5% с февральских 2,7%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение февральских темпов инфляции в марте.

Стоимость фунта к доллару опустилась в ходе торгов до $1,4227 по сравнению с $1,4288 во вторник.



Ослабление темпов инфляции в Великобритании спровоцировало фиксацию трейдерами прибылей в сделках с фунтом.

Общий тренд к укреплению фунта все же сохраняется, и «бычий» прогноз для британской валюты на среднесрочную перспективу не изменился.



На торгах в Европе в центре внимания участников рынка forex оказались однонаправленные валютные пары евро-доллар и фунт-доллар.



Валюты обновили сессионные минимумы против американской валюты и на время разлетелись в разные стороны. Затем снижение пар усилилось на общем фоне ослабления американской валюты до $1,2342 и $1,4173 соответственно.



Когда по доллару США началась нисходящая коррекция, евро подорожал к нему на 50 пунктов, до $1,2371, преимущественно за счет повышения котировок пары евро-фунт. Курс британского фунта восстановился с $1,4173 до $1,4221.



Фунт обвалился ко всем основным валютам после выхода отчета по инфляции в Великобритании, которая в марте замедлилась. Его потери против единой валюты составили 0,86%.



Кросс придал евро с долларом дополнительное ускорение.



Пара евро-фунт повысилась с £0,8645 до £0,8720.



Инфляция в еврозоне в марте тоже вышла неоднозначная, но значительно лучше, чем в Британии. Месячный показатель совпал с прогнозом, годовой - оказался ниже его. Теперь фокус внимания трейдеров сместился на динамику доходности американских облигаций и новости по торговой войны между США и Китаем. Ближе к закрытию дня выступят представители FOMC Дадли и Кворлс. Против американской валюты в плюсе торгуются евро и австралиец. Кроссы поддерживают «евробыков», поэтому после возвращения цены к $1,2393 они попытаются поднять её до $1,2412.



Европейская статистика изменила баланс сил. Чтобы развернуть евро/доллар, нужно развернутся кроссам. Опубликованная европейская статистика: Индекс потребительских цен в еврозоне 1,0 м/м и 1,3% г/г за март составил (прогноз был 1,0% м/м 1,4% г/г, предыдущие значения 0,2% м/м, 1,4% г/г).



Индекс потребительских цен в Великобритании за марта составил 0,1% м/м, 2,5 г/г (прогноз был 0,3% м/м 2,7% г/г, предыдущие значения 0,4% м/м, 2,7% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за март составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 3,5% г/г, предыдущие значения 0,8% м/м, 3,5% м/м).



Индекс промышленных отпускных цен в Великобритании за март 0.2%м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 2,3% г/г, предыдущие значения 0,1% м/м, 2,6% м/м). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании -0.1% м/м, 4,2% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 4,2% г/г, предыдущие значения 0,1% м/м, 2,6% м/м).



Иначе говоря, на рынке forex 18 апреля повторилась в первом приближении вторничная «история» в более «мягком» варианте по части попыток пары евро-доллар пробить вверх концептуальнозначимый уровень $1,2400.



Эти неудачи дают основание полагать, что, если выход из диапазона $1,2150-1,2550 вверх состоится, то он будет недолгим, на один-два-три месяца.



Осенью традиционно Казначейство США имеет высокие дефициты и проводит агрессивное наращивание госдолга, так что к этому моменту доллар уже должен быть в хорошей форме. Продолжение ужесточения монетарной политики ФРС должно будет доллару помочь укрепиться «технически»…

Впрочем, это пока лишь предположения, а пока пара евро-доллар даже не смогла прикоснуться к отметке $1,24.



Ждем, что на идущем росте аппетитов к риску пара все-таки попытается еще раз прорваться выше $1,24. С тем, чтобы в среднесрочной перспективе дать шанс доллару.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 18 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила приличные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Торги валютного межбанка в среду прошли при ожидаемой смене тренда («медведей» вытеснили «зеленые быки»), в очередной раз подтвердив очевидную истину о высокой значимости для курса и тренда рынка «зеленого» безнала состояния гривневой ликвидности.



Уповать на рост поступлений СКВ-выручки из-за рубежа, характерный для среды, не стоило – продавцы обязательнйо части экспортной СКВ играли на стороне «быков», радуясь заметному повышению текущих цен, детонатором которого, как мы указывали ранее, стал скачок гривневой ликвидности безотносительно его «происхождения» (компенсация НДС Казначейством или падение объема размещения НБУ своих депозитных сертификатов). Получив гривневое вспомоществование, экспортеры ограничили свое присутствие на межбанке лишь продажей обязательного минимума доллара.



Наличный рынок под давлением внимавших «бычьим» сводкам с межбанка клиентов тоже был вынужден поднять действующие цены, в большинстве случаев сохраняя равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Однако, в отличие от безналичного рынка, получившего солидное «вливание» гривневого ресурса, «наличка» по обыкновению осталась на голодном пайке, предопределившем послеобеденную курсовую ретираду наличного доллара вниз.



Подобное курсовое движение наличного рынка увеличило текущий курсовой зазор с котировками «американца» на межбанке.



Сюжет ближайших торгов безналичной валютой будет определяться двумя факторами: скоростью утилизации полученного от Казначейства гривневого «вспомоществования» и уровнем «патриотизма» регулятора который обещал анонимным арбитражом в технологии Matching сглаживать чрезмерные курсовые колебания пары доллар-гривня на межбанке. Не исключено, что рынок доллара на ближайших торгах не сможет удержать взятый в среду темп роста, замедлив подорожание «американца». Не без участия, разумеется, отказывавшихся приобретать СКВ по текущим ценам импортеров.



Тем не менее, сколь-нибудь заметный «бычий» тренд рынка безналичного доллара имеет шанс сохраниться до финиша текущей недели.

С возможным кратковременным (для передышки) вхождением в боковик после 23 апреля. Засим новые факторы (репатриация дивидендов «варягами», выплаты Минфина и т.п.) снова начнут толкать курс безналичного доллара вверх.



US

