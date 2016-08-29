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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:23
Re: Валютный рынок в контексте
Жижа устремилась к 74-м. За гривну можно не беспокоиться.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:58
Иран решил отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба президента Ирана.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:02
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда пролонгации заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн., формируя риски для гривни на торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,450 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 апреля по спросу вырос на 30,0 коп., по предложению стал выше на 20,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 18 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось6до отметки $1,2372, откатившись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2375 на открытии торгов в Европе.
Дата: 19 апреля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 32,19/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,431 UAH/RUB
US
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:19
Привет из Днепра-2
Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно повысились, оказавшись на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, оправдывая опасения из-за выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.
US
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:26
Re: Валютный рынок в контексте
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:46
Привет из Днепра-3
Спустя 30 минут, на 10.43 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, поднялись к отметке 26,24/26,26 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.
Дата: 19 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 26,06-09/26,12-15 UAH/USD
EUR 32,35/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.
Дата: 19 апреля 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,15 UAH/USD
€ 32,25/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
19 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 апреля спрос и предложение выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 19 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 апреля спрос и предложение выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 19 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:50
Пам'ятаю, як народ в РФ наслухавшись про смерть зеленого теж купував у 2014 -му падаючий до нього євро.)))
Яка доля Ірану на ринку світовому?
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