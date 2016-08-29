Додано: Чет 19 кві, 2018 09:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда пролонгации заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн., формируя риски для гривни на торгах межбанка.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 18 апреля по спросу вырос на 30,0 коп., по предложению стал выше на 20,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 18 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось6до отметки $1,2372, откатившись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2375 на открытии торгов в Европе.



Дата: 19 апреля 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,05/26,15 UAH/USD

€ – 32,19/32,54 UAH/EUR

RUB – 0,423/0,431 UAH/RUB



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