Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету.
PS
Тільки чесно - поклавши руку на "серце" - коли слухаєте гімн України!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:25
Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету.
PS
Тільки чесно - поклавши руку на "серце" - коли слухаєте гімн України!
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 19 кві, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:28
w_bufett
Не надо паниковать. Ща Сомик придет и всё расскажет про неизбежность 25.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:31
Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська, пише Сегодня.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:31
Чернівці і Терноп. живуть своїм курсом. Опт 26,05/ 26.1
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:37
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:38
Польща констатує - офіційно на її території працює більше 1 млн українців, які створюють 55-60 млрд доларів доданої вартості. Центробанк Польщі розраховує на українців та очікує щорічного притоку 200-300 тис. працівників.
За такого сценарію знекровлюватиметься робочий потенціал і знелюднюється Україна.
В Україні майже 2 млн української молоді немає роботи. Лише офіційно 5 млн українців виїхали на заробітки. Щороку десятки тисяч українських студентів закінчують виші і не можуть влаштуватися за своєю спеціальністю, а на одну вакансію претендують 10 осіб. Україна втрачає фахову робочу силу. Сьогоднішні програми з влаштування на роботу не працюють.
А 8 (економічно активних) млн. українців, скільки млрд. доларів доданої вартості?
Динаміка відтоку українців за кордон!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43
w_bufett
Одна из возможных причин
25.04 заканчиваются грн овгз на более чем 4 млрд грн... Ожидание роста цены в ближайшем будущем - провоцирует рост уже сейчас... Ну и до 20.04 - налоговые платежи...
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43
w_bufett
Отток работоспособного населения окажет существенное влияние на объем ВВП будущего, а не текущего года. А учесть этот отток можно будет как раз в статистике текущего. Так что по итогам текущего года ВВП пер персон можно нарисовать выше! А будущий год уже неинтересен, поскольку он постэлекторален.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:44
На юань не перейдут. Кому надо, тот свопами решает вопрос, а больше юаней никому не надо. А на золото... Заманчивая перспектива, вот только живого золота не так много, а безналичное - никому не нужно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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