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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48404841484248434844>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:25

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.04 котировки безналичного «американца», понизив темп роста, добрались до 26,25/26,27 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.

US


Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету. :?:

PS
Тільки чесно - поклавши руку на "серце" - коли слухаєте гімн України!
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 19 кві, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:28

w_bufett
Не надо паниковать. Ща Сомик придет и всё расскажет про неизбежность 25.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:31

  dm_rodionov написав:w_bufett
Не надо паниковать. Ща Сомик придет и всё расскажет про неизбежность 25.


Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська, пише Сегодня.

За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.

За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.

Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:31

Чернівці і Терноп. живуть своїм курсом. Опт 26,05/ 26.1

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33

w_bufett
Меньше народу - выше ВВП на нос.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:37

  w_bufett написав:Та яка причина недовиконання бюджету.


Бюджет плохо спланировали.
С чего они там в правительстве взяли, что доходы бюджеты вырастут на 19 процентов, хотелось бы прочитать мотивировку этой цифры.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:38

  dm_rodionov написав:w_bufett
Меньше народу - выше ВВП на нос.


Польща констатує - офіційно на її території працює більше 1 млн українців, які створюють 55-60 млрд доларів доданої вартості. Центробанк Польщі розраховує на українців та очікує щорічного притоку 200-300 тис. працівників.
За такого сценарію знекровлюватиметься робочий потенціал і знелюднюється Україна.
В Україні майже 2 млн української молоді немає роботи. Лише офіційно 5 млн українців виїхали на заробітки. Щороку десятки тисяч українських студентів закінчують виші і не можуть влаштуватися за своєю спеціальністю, а на одну вакансію претендують 10 осіб. Україна втрачає фахову робочу силу. Сьогоднішні програми з влаштування на роботу не працюють.


А 8 (економічно активних) млн. українців, скільки млрд. доларів доданої вартості?

Динаміка відтоку українців за кордон!

Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43

w_bufett

Одна из возможных причин
25.04 заканчиваются грн овгз на более чем 4 млрд грн... Ожидание роста цены в ближайшем будущем - провоцирует рост уже сейчас... Ну и до 20.04 - налоговые платежи...
andriiplakhtii
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43

w_bufett
Отток работоспособного населения окажет существенное влияние на объем ВВП будущего, а не текущего года. А учесть этот отток можно будет как раз в статистике текущего. Так что по итогам текущего года ВВП пер персон можно нарисовать выше! А будущий год уже неинтересен, поскольку он постэлекторален.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:44

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:Иран решил отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба президента Ирана.

У них свопы. Тогда уже надо было на юань переходить или вообще на золото.


На юань не перейдут. Кому надо, тот свопами решает вопрос, а больше юаней никому не надо. А на золото... Заманчивая перспектива, вот только живого золота не так много, а безналичное - никому не нужно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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