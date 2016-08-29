RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4841484248434844>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:44

  Senkiv написав:а що сьогодні ніхто прогнозів не робить? Всі паруться в баньці , чи що?

*Відправлено з Чату

ви букву "ю" пропустили? чи що?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 22.03.10
Подякував: 427 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:46

  Искатель написав:
  hxbbgaf написав:
  freeze написав:Иран решил отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба президента Ирана.

У них свопы. Тогда уже надо было на юань переходить или вообще на золото.


На юань не перейдут. Кому надо, тот свопами решает вопрос, а больше юаней никому не надо. А на золото... Заманчивая перспектива, вот только живого золота не так много, а безналичное - никому не нужно.

Постепенно будут переходить. Особенно если Европа будет вестись, включит свопы и будет обесценивать ойро, чтоб спасать падающий бакс.
Вопрос с "не так много" решается ценой. При большей цене в денежном выражении станет больше.
hxbbgaf
 
Заблокований
Повідомлень: 19710
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:46

  w_bufett написав:Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету. :?:

1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 22.02.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:48

  freeze написав:
  w_bufett написав:Та яка причина недовиконання бюджету.


Бюджет плохо спланировали.
С чего они там в правительстве взяли, что доходы бюджеты вырастут на 19 процентов, хотелось бы прочитать мотивировку этой цифры.


Значит, инфляцией будут догонять. Вон яйца сейчас почти втрое дороже чем год назад и не дешевеют даже с началом теплого сезона (олигархи настолько ожлобели, что не начинают снижать цену, даже когда испорченные яйца сейчас выбрасывают тоннами), буряк - в 4 раза, мясо - в 1.5...
hxbbgaf
 
Заблокований
Повідомлень: 19710
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:57

Привет из Днепра-5

Около 11.48 на межбанковской валютной сессии по сюжету среды с приходом на рынок системных игроков произошел откат долларовых цен до 26,22/26,25 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте и снижение цен произошла не без участия регулятора.

Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,50% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63291
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3790 раз.
Подякували: 7185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:58

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:
  w_bufett написав:Та яка причина недовиконання бюджету.


Бюджет плохо спланировали.
С чего они там в правительстве взяли, что доходы бюджеты вырастут на 19 процентов, хотелось бы прочитать мотивировку этой цифры.


Значит, инфляцией будут догонять. Вон яйца сейчас почти втрое дороже чем год назад и не дешевеют даже с началом теплого сезона (олигархи настолько ожлобели, что не начинают снижать цену, даже когда испорченные яйца сейчас выбрасывают тоннами), буряк - в 4 раза, мясо - в 1.5...


ДС запретил вам появляться на валютной ветке. Сидите на золотом форуме и "отравляйте колодцы" занудным предсказанием о финансовом кирдыке Америке и украинских нэгараздах

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63291
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3790 раз.
Подякували: 7185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:01

  Искатель написав:
  w_bufett написав:Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету. :?:

1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.


Перед виборами? Потрібно призвичаїти "нарід", до нових курсів, місяці 2-3.
Перед прогнозованим (реальним):
Прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 грн/$.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство фінансів України очікують середньорічний курс гривні в 2019 році на рівні 30,5 грн/$.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 218
З нами з: 21.11.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:06

  w_bufett написав:
  Искатель написав:
  w_bufett написав:Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету. :?:

1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.


Перед виборами? Потрібно призвичаїти "нарід", до нових курсів, місяці 2-3.
Перед прогнозованим (реальним):
Прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 грн/$.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство фінансів України очікують середньорічний курс гривні в 2019 році на рівні 30,5 грн/$.



На моменте средневзвешенный курс на МБ 26,2322, это на 6,53% ниже, чем в начале текущего года (28,0672 UAH/USD). Не хочется снова затрагивать тему "среднепотолочного" курса в прогнозах МЕРТ и Минэкономики, но и паниковать раньше времени не рекомендуется.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63291
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3790 раз.
Подякували: 7185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08

Как то,не особо ЗФЛ верит межбанку-топлива видать нет.Вот вопрос когда оное появится.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 819
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:09

  сірий написав:Как то,не особо ЗФЛ верит межбанку-топлива видать нет.Вот вопрос когда оное появится.


да, приём даже ниже чем у некоторых банков
Vitalych-new
 
Повідомлень: 984
З нами з: 04.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4841484248434844>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Vitaka і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1180, 1181, 1182
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11819 1243255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 11:24
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 615, 616, 617
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6163 1304104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 10:48
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.