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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:44
Senkiv написав:
а що сьогодні ніхто прогнозів не робить? Всі паруться в баньці , чи що?*Відправлено з Чату
ви букву "ю" пропустили? чи що?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:46
Искатель написав: hxbbgaf написав: freeze написав:
Иран решил отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба президента Ирана.
У них свопы. Тогда уже надо было на юань переходить или вообще на золото.
На юань не перейдут. Кому надо, тот свопами решает вопрос, а больше юаней никому не надо. А на золото... Заманчивая перспектива, вот только живого золота не так много, а безналичное - никому не нужно.
Постепенно будут переходить. Особенно если Европа будет вестись, включит свопы и будет обесценивать ойро, чтоб спасать падающий бакс.
Вопрос с "не так много" решается ценой. При большей цене в денежном выражении станет больше.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:46
w_bufett написав:
Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету.
1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:48
freeze написав: w_bufett написав:
Та яка причина недовиконання бюджету.
Бюджет плохо спланировали.
С чего они там в правительстве взяли, что доходы бюджеты вырастут на 19 процентов, хотелось бы прочитать мотивировку этой цифры.
Значит, инфляцией будут догонять. Вон яйца сейчас почти втрое дороже чем год назад и не дешевеют даже с началом теплого сезона (олигархи настолько ожлобели, что не начинают снижать цену, даже когда испорченные яйца сейчас выбрасывают тоннами), буряк - в 4 раза, мясо - в 1.5...
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:57
Привет из Днепра-5
Около 11.48 на межбанковской валютной сессии по сюжету среды с приходом на рынок системных игроков произошел откат долларовых цен до 26,22/26,25 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте и снижение цен произошла не без участия регулятора.
Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,50% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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дядя Caша
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:58
ДС запретил вам появляться на валютной ветке. Сидите на золотом форуме и "отравляйте колодцы" занудным предсказанием о финансовом кирдыке Америке и украинских нэгараздах
hxbbgaf написав: freeze написав: w_bufett написав:
Та яка причина недовиконання бюджету.
Бюджет плохо спланировали.
С чего они там в правительстве взяли, что доходы бюджеты вырастут на 19 процентов, хотелось бы прочитать мотивировку этой цифры.
Значит, инфляцией будут догонять. Вон яйца сейчас почти втрое дороже чем год назад и не дешевеют даже с началом теплого сезона (олигархи настолько ожлобели, что не начинают снижать цену, даже когда испорченные яйца сейчас выбрасывают тоннами), буряк - в 4 раза, мясо - в 1.5...
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дядя Caша
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:01
Искатель написав: w_bufett написав:
Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету.
1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.
Перед виборами? Потрібно призвичаїти "нарід", до нових курсів, місяці 2-3.
Перед прогнозованим (реальним):
Прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 грн/$.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство фінансів України очікують середньорічний курс гривні в 2019 році на рівні 30,5 грн/$.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:06
w_bufett написав: Искатель написав: w_bufett написав:
Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету.
1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.
Перед виборами? Потрібно призвичаїти "нарід", до нових курсів, місяці 2-3.
Перед прогнозованим (реальним):
Прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 грн/$.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство фінансів України очікують середньорічний курс гривні в 2019 році на рівні 30,5 грн/$.
На моменте средневзвешенный курс на МБ 26,2322, это на 6,53% ниже, чем в начале текущего года (28,0672 UAH/USD). Не хочется снова затрагивать тему "среднепотолочного" курса в прогнозах МЕРТ и Минэкономики, но и паниковать раньше времени не рекомендуется.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08
Как то,не особо ЗФЛ верит межбанку-топлива видать нет.Вот вопрос когда оное появится.
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сірий
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:09
сірий написав:
Как то,не особо ЗФЛ верит межбанку-топлива видать нет.Вот вопрос когда оное появится.
да, приём даже ниже чем у некоторых банков
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