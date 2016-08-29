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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4841484248434844

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 756
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
476
Всього голосів : 756
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:14

  сірий написав:Как то,не особо ЗФЛ верит межбанку-топлива видать нет.Вот вопрос когда оное появится.

Оо-о,только написал-сразу 200тысячники объявились с покупкой :)
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:17

сірий уже нет грн. закончилас
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:25

7
26.05-26.10/26.15-26.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:26

Привет из Днепра-6

На 12.22 котировки безналичного «американца», сопровождаясь равновесием покупок и продаж при «хорошей» текущей ликвидности, просели к отметке 26,21/26,24 UAH/USD.

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.

US

PS

Deja vu торгов 18-го... :roll:
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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