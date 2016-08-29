Оо-о,только написал-сразу 200тысячники объявились с покупкой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:14
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:17
сірий уже нет грн. закончилас
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:25
7
26.05-26.10/26.15-26.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:26
Привет из Днепра-6
На 12.22 котировки безналичного «американца», сопровождаясь равновесием покупок и продаж при «хорошей» текущей ликвидности, просели к отметке 26,21/26,24 UAH/USD.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.
US
PS
Deja vu торгов 18-го...
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