Додано: Чет 19 кві, 2018 12:29

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда пролонгации заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн., формируя риски для гривни на торгах межбанка.



Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно повысились, оказавшись на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, оправдывая опасения из-за выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.



Спустя 30 минут, на 10.43 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, поднялись к отметке 26,24/26,26 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.



По состоянию на 11.04 котировки безналичного «американца», понизив темп роста, добрались до 26,25/26,27 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.



Около 11.48 на межбанковской валютной сессии по сюжету среды с приходом на рынок системных игроков произошел откат долларовых цен до 26,22/26,25 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте и снижение цен произошла не без участия регулятора.



Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.

На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,50% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.22 котировки безналичного «американца», сопровождаясь равновесием покупок и продаж при «хорошей» текущей ликвидности, просели к отметке 26,21/26,24 UAH/USD.



Наконец, около 13.06 Киева с немного сузившими спред ценами (26,22/26,24 UAH/USD) вызвавшие признаки déjà vu сходством с сюжетом сессии от 18 апреля валютный межбанк четверга ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 18 апреля по спросу вырос на 30,0 коп., по предложению стал выше на 20,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 18 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось6до отметки $1,2372, откатившись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2375 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

19 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 апреля спрос и предложение выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 19 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 апреля спрос и предложение выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились расширением спреда с уровней открытия (26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,19/32,51 UAH/EUR, рубль 0,423/0,431 UAH/RUB, Киев опт 26,08-09/26,12-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08-09/26,12-15 UAH/USD, евро (опт) 32,35/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,423 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,15 UAH/USD; евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,430 RUB/USD.



Качественно картина торгов безналичным долларом в паре с гривней в этот четверг напоминала сюжет среды. На более высоком «количественном уровне», если говорить о курсовой конкретике. Цена безналичного «американца» отрабатывала очередную порцию расширения гривневой ликвидности, что удерживало экспортеров от «необязательных» продаж СКВ на межбанке ради гривни.



Кроме того, очевидные «придержки» валюты снова повторялись, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию текущего «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, поддерживаемого в ближайшее время очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами, пополнением своей валютной позиции банками, ожиданиями нового расширения гривневого ресурса стараниями выплат Минфином.



Не будем забывать о спекулятивной составляющей текущего подорожания «зеленого» безнала, который игроки межбанка надеются реализовать позже, когда «американец» станет еще дороже.



Послеполуденная коррекция долларовых цен на межбанке вновь вызвала дискуссию и своем «происхождении». Ряд экспертов считает, что не обошлось без «анонимных» вливаний СКВ регулятором, другие думают, что рынок обошелся своими силами, указывая на высоковероятное снятие покупок импортерами, которым выросший ы цене доллар «не по кармана». А меж тем, выросший в четверг приток экспортной выручки, предполагал увеличение и объема обязательных продаж ее части.



Автор склонен считать, что СКВ после 11.45 понизила в цене комбинация вышеозначенных факторов.



Наличный рынок, похоже, также пошел по проложенному накануне маршруту, сопровождаясь скудными гривневыми ресурсами, провоцирующими послеобеденную коррекцию, если но появится толика «свежей» наличной гривни.



На ближайшую перспективу «зеленые быки» сохранят свое присутствие на валютном межбанке, хотя мы не исключаем кратковременное вхождение в боковой тренд на следующей неделе, после чего ползучее подорожание безналичного «американца» в силу вышеперечисленных драйверов будет продолжено.



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