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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4842484348444845

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:53

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)
Vikka
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:54

Запорожье повы 26,05-26,15
edvardd
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