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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:53
сірий написав:
На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!
верите в сказки что нет гривны?)
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Vikka
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:54
Запорожье повы 26,05-26,15
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edvardd
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:32
edvardd написав:
Запорожье повы 26,05-26,15
а МБ прибавило еще копейку....
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Vikka
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:50
Vikka
МБ як прибавив 1 коп так і забере назад 2 коп. З нього станеться
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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