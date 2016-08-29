верите в сказки что нет гривны?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:53
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:32
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:50
Vikka МБ як прибавив 1 коп так і забере назад 2 коп. З нього станеться
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:17
"Кто сказал, что нету гривны
В нашей стороне?!
После вброса облигаций
Денег есть вполне!"
Харьковские встречают дождливый вечер следующим образом: $ 26.09/26.15
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 20%/USD 60%/EUR 16%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42
Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:53
Зря стараетесь,учётка не соврала,у них за поребриком,действительно сплошные сказки и нет гривны!
Что ещё говорить,если сегодня МБ фактически доскакал со старта сессии до 26.30,а налик даже 26.10 толком на приём не засветил,на 20 копеек меньше!!!
Были годы,когда отрыв по 4-ре гривны от МБ был,а тут стабильно ниже МБ-ка наличка болтается и такое впечатление,что даже голову не поднимает и опты уже даже на приём от банков перестали смотреть,чудесно понимая,что обычная касса даже пару штук не всегда сможет взять,ибо лимиты)))
Тут была мысля "что дно этого года пройдено и дешевле уже не будет",так по какой же цене реально можно было купить в этом году? Думаю 26.05,а что сейчас многовыше? на сколько процентов?
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