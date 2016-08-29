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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4842484348444845

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:53

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)
Vikka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:54

Запорожье повы 26,05-26,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:32

  edvardd написав:Запорожье повы 26,05-26,15

а МБ прибавило еще копейку.... :roll:
Vikka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:50

Vikka МБ як прибавив 1 коп так і забере назад 2 коп. З нього станеться 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:17

  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)

"Кто сказал, что нету гривны
В нашей стороне?!
После вброса облигаций
Денег есть вполне!" :mrgreen:
Харьковские встречают дождливый вечер следующим образом: $ 26.09/26.15
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42

  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)


Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:53

  freeze написав:
Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.


Зря стараетесь,учётка не соврала,у них за поребриком,действительно сплошные сказки и нет гривны!

Что ещё говорить,если сегодня МБ фактически доскакал со старта сессии до 26.30,а налик даже 26.10 толком на приём не засветил,на 20 копеек меньше!!!

Были годы,когда отрыв по 4-ре гривны от МБ был,а тут стабильно ниже МБ-ка наличка болтается и такое впечатление,что даже голову не поднимает и опты уже даже на приём от банков перестали смотреть,чудесно понимая,что обычная касса даже пару штук не всегда сможет взять,ибо лимиты)))
Тут была мысля "что дно этого года пройдено и дешевле уже не будет",так по какой же цене реально можно было купить в этом году? Думаю 26.05,а что сейчас многовыше? на сколько процентов? 8)
somilitark
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