Додано: Чет 19 кві, 2018 15:53

freeze написав:

Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.

Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов. Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.

Зря стараетесь,учётка не соврала,у них за поребриком,действительно сплошные сказки и нет гривны!Что ещё говорить,если сегодня МБ фактически доскакал со старта сессии до 26.30,а налик даже 26.10 толком на приём не засветил,на 20 копеек меньше!!!Были годы,когда отрыв по 4-ре гривны от МБ был,а тут стабильно ниже МБ-ка наличка болтается и такое впечатление,что даже голову не поднимает и опты уже даже на приём от банков перестали смотреть,чудесно понимая,что обычная касса даже пару штук не всегда сможет взять,ибо лимиты)))Тут была мысля "что дно этого года пройдено и дешевле уже не будет",так по какой же цене реально можно было купить в этом году? Думаю 26.05,а что сейчас многовыше? на сколько процентов?