Додано: Чет 19 кві, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.



К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.

С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн. и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке

26,22/26,25 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.



Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.



С этого часа на пустеющем межбанке уже ничего не менялось до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 апреля немного выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».



В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.



Дата: 19 апреля 2018 г. 17.21



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,03/26,15 UAH/USD (с утра – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,18 UAH/USD)

€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, практически не нуждаясь в ценовой поддержке.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились расширением спреда с уровней открытия (26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Судя по всему, работе не мешал пустившийся в это время весенний дождик.



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», она понизила показатели предыдущей сессии.



Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,07-08/26,10-12 UAH/USD (с утра 26,06-09/26,12-15 UAH/USD, к полудню 26,08/26,13 UAH/USD)

€ 32,35/32,42 UAH/EUR (с утра 32,35/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,35/32,40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.



До полудня столичный рынок констатировал плавное изменение настроения в сторону роста клиентского предложения валюты.



На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спреда, снизив менее значимые офера и «заставив» клиентов совершать покупки.

Это выровняло рынок, обеспечив ему итоговый баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив «четверку с минусом» и улучшив показатели предыдущей сессии.



Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,08/26,18 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,23 UAH/USD)

€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,19/32,54 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,57 UAH/EUR)

RUB 0,422/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,431 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,430 UAH/RUB)



Дата: 19 апреля 2018 г.



18.00 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)

€ – 32,30/32,42 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,423/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,430 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.



После обеда, с 14.00 на запорожском рынке возобновилась сбалансированная торговля с приличными оборотами. По итогам дня на рынке города в целом равновесное состояние спроса и предложения на фоне незначительного преобладания спроса.



Это не повредило итоговую ликвидность, заслужившую по итогам четверга четверку с минусом, констатировав улучшение «посредственных» показателей среды.



Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,08/26,18 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,23 UAH/USD)

€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,19/32,54 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,57 UAH/EUR)

RUB 0,422/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,431 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,430 UAH/RUB)



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