верите в сказки что нет гривны?)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:53
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:32
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:50
Vikka МБ як прибавив 1 коп так і забере назад 2 коп. З нього станеться
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:17
"Кто сказал, что нету гривны
В нашей стороне?!
После вброса облигаций
Денег есть вполне!"
Харьковские встречают дождливый вечер следующим образом: $ 26.09/26.15
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 20%/USD 60%/EUR 16%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42
Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:53
Зря стараетесь,учётка не соврала,у них за поребриком,действительно сплошные сказки и нет гривны!
Что ещё говорить,если сегодня МБ фактически доскакал со старта сессии до 26.30,а налик даже 26.10 толком на приём не засветил,на 20 копеек меньше!!!
Были годы,когда отрыв по 4-ре гривны от МБ был,а тут стабильно ниже МБ-ка наличка болтается и такое впечатление,что даже голову не поднимает и опты уже даже на приём от банков перестали смотреть,чудесно понимая,что обычная касса даже пару штук не всегда сможет взять,ибо лимиты)))
Тут была мысля "что дно этого года пройдено и дешевле уже не будет",так по какой же цене реально можно было купить в этом году? Думаю 26.05,а что сейчас многовыше? на сколько процентов?
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:09
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.
К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.
С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн. и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке
26,22/26,25 UAH/USD.
Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в
торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.
Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.
С этого часа на пустеющем межбанке уже ничего не менялось до самого финиша сессии.
На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.
Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.
В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.
Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 апреля немного выросли,
имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.
Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».
В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.
Дата: 19 апреля 2018 г. 17.21
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,03/26,15 UAH/USD (с утра – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,18 UAH/USD)
€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, практически не нуждаясь в ценовой поддержке.
Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились расширением спреда с уровней открытия (26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
Судя по всему, работе не мешал пустившийся в это время весенний дождик.
После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», она понизила показатели предыдущей сессии.
Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,07-08/26,10-12 UAH/USD (с утра 26,06-09/26,12-15 UAH/USD, к полудню 26,08/26,13 UAH/USD)
€ 32,35/32,42 UAH/EUR (с утра 32,35/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,35/32,40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.
До полудня столичный рынок констатировал плавное изменение настроения в сторону роста клиентского предложения валюты.
На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спреда, снизив менее значимые офера и «заставив» клиентов совершать покупки.
Это выровняло рынок, обеспечив ему итоговый баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив «четверку с минусом» и улучшив показатели предыдущей сессии.
Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,18 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,23 UAH/USD)
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,19/32,54 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,57 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,431 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,430 UAH/RUB)
Дата: 19 апреля 2018 г.
18.00 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)
€ – 32,30/32,42 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,430 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 на запорожском рынке возобновилась сбалансированная торговля с приличными оборотами. По итогам дня на рынке города в целом равновесное состояние спроса и предложения на фоне незначительного преобладания спроса.
Это не повредило итоговую ликвидность, заслужившую по итогам четверга четверку с минусом, констатировав улучшение «посредственных» показателей среды.
Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,18 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,23 UAH/USD)
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,19/32,54 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,57 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,431 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,430 UAH/RUB)
US
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:10
Re: Валютный рынок в контексте
МБ по НБУ на 17:00 624 угод на 405.34 млн по сзв. 26.2260
Усім вдалого вечора!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:18
1. МБ не "оно" а "он."
2. По состоянию на 14.00 $ на МБ индицировался на цифре 26,22/26.25, средневзвешенный курс состоявшихся на это время сделок был 26,2281UAH/USD.
3. Спустя полчаса 215/240 и 26.2279 UAH/USD соответственно.
Или меняйте пол МБ или сами становитесь более точной.
US
реклама
|