А вы красивая
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:26
Тоже замечаю подобные признаки проседания продаж. Но в Украине эти проседания традиционные. Правда, за последние годы они объясняются еще и новой финансовой политикой минфина под конец года (когда бабло вваливается безмерно в экономику под различным соусом).
Где-то проседание продаж сильные, а где-то не очень. Все зависит, конечно, от товара и его особенностей, гибкости спроса по цене и тому подобному. Падение спроса весной сегодня обостряется изъятием гривны у населения на оплату раздутых коммунальных услуг, цены по меньшей мере жидовские с тенденцией на дальнейший рост. Тут не о покупках потребительских товаров пересичным думать надо, а о том как рассчитаться с долгами перед монополистами-коммунальщиками, которые возросли в связи необычно холодной и долгой весной, которая еще не везде наступила, судя по температуре.
Так как отопительный сезон уже закончился, то значительные суммы пересичных перестанут изыматься только в мае-июне. Именно в эти месяцы теперь возможны увеличения продаж, но это лишь теоретически.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
реклама
|