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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4843484448454846

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32

  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)

А вы красивая :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:26

  freeze написав:
  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)


Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.


Тоже замечаю подобные признаки проседания продаж. Но в Украине эти проседания традиционные. Правда, за последние годы они объясняются еще и новой финансовой политикой минфина под конец года (когда бабло вваливается безмерно в экономику под различным соусом).

Где-то проседание продаж сильные, а где-то не очень. Все зависит, конечно, от товара и его особенностей, гибкости спроса по цене и тому подобному. Падение спроса весной сегодня обостряется изъятием гривны у населения на оплату раздутых коммунальных услуг, цены по меньшей мере жидовские с тенденцией на дальнейший рост. Тут не о покупках потребительских товаров пересичным думать надо, а о том как рассчитаться с долгами перед монополистами-коммунальщиками, которые возросли в связи необычно холодной и долгой весной, которая еще не везде наступила, судя по температуре.

Так как отопительный сезон уже закончился, то значительные суммы пересичных перестанут изыматься только в мае-июне. Именно в эти месяцы теперь возможны увеличения продаж, но это лишь теоретически.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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