Додано: Чет 19 кві, 2018 17:26

freeze написав: Vikka написав: сірий написав: На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!! На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!



верите в сказки что нет гривны?) верите в сказки что нет гривны?)



Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.

Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов. Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.

Тоже замечаю подобные признаки проседания продаж. Но в Украине эти проседания традиционные. Правда, за последние годы они объясняются еще и новой финансовой политикой минфина под конец года (когда бабло вваливается безмерно в экономику под различным соусом).Где-то проседание продаж сильные, а где-то не очень. Все зависит, конечно, от товара и его особенностей, гибкости спроса по цене и тому подобному. Падение спроса весной сегодня обостряется изъятием гривны у населения на оплату раздутых коммунальных услуг, цены по меньшей мере с тенденцией на дальнейший рост. Тут не о покупках потребительских товаров пересичным думать надо, а о том как рассчитаться с долгами перед монополистами-коммунальщиками, которые возросли в связи необычно холодной и долгой весной, которая еще не везде наступила, судя по температуре.Так как отопительный сезон уже закончился, то значительные суммы пересичных перестанут изыматься только в мае-июне. Именно в эти месяцы теперь возможны увеличения продаж, но это лишь теоретически.