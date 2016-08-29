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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4844484548464847>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32

  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)

А вы красивая :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:26

  freeze написав:
  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)


Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.


Тоже замечаю подобные признаки проседания продаж. Но в Украине эти проседания традиционные. Правда, за последние годы они объясняются еще и новой финансовой политикой минфина под конец года (когда бабло вваливается безмерно в экономику под различным соусом).

Где-то проседание продаж сильные, а где-то не очень. Все зависит, конечно, от товара и его особенностей, гибкости спроса по цене и тому подобному. Падение спроса весной сегодня обостряется изъятием гривны у населения на оплату раздутых коммунальных услуг, цены по меньшей мере с тенденцией на дальнейший рост. Тут не о покупках потребительских товаров пересичным думать надо, а о том как рассчитаться с долгами перед монополистами-коммунальщиками, которые возросли в связи необычно холодной и долгой весной, которая еще не везде наступила, судя по температуре.

Так как отопительный сезон уже закончился, то значительные суммы пересичных перестанут изыматься только в мае-июне. Именно в эти месяцы теперь возможны увеличения продаж, но это лишь теоретически.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:13

  edvardd написав:Запорожье повы 26,05-26,15

вечером 26,03-26,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11

  freeze написав:
  Vikka написав:
  сірий написав:На 28-29-нужна грн.,а её нет.Бизнес стоит-топлива НЕТ!!!


верите в сказки что нет гривны?)


Недостаточно свободной гривны, которую люди могли бы вкладывать массово в товар/импортный/ или в валюту.
Мой партнер - крупный эксклюзивный импортер - ценовой сегмент средний, не еда - проседание продаж в марте-апреле по сравнению с январем-февралем примерно 20 процентов.


Ну не знаю....
У меня друг, импортёр сыров, за 2013-2018 год очень хорошо поднял бизнес, построил дом, Авто стоимостью 100к долл у него и жены, дочка уехала за границу учиться....
Обороты растут и очень заметно
Vikka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:17

  дядя Caша написав:
Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в
торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.

Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.

US



ИМХО, реальность второй версии подтверждается локальным падением оборотов.
Тут днесь наш коллега поймал продажу по заниженному курсу, а сего дня обороты при проседании курса упали? Или все же кто-то опять поймал удачу за хвост? :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:21

Vikka
Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.
Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.
Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.
Где-то так...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:27

  Vikka написав:У меня друг, импортёр сыров, за 2013-2018 год очень хорошо поднял бизнес


Тут надо разделять: продовольственная и непродовольственная розница живут по своим законам, это как разные планеты.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:30

  Очкарик написав:Vikka
Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.
Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.
Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.
Где-то так...


в развитом мире вообще не прилично иметь наличку)
Vikka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:31

  w_bufett написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.04 котировки безналичного «американца», понизив темп роста, добрались до 26,25/26,27 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.

US


Доброго ранку, дядя Caша!
Розкажіть будь ласка для форумчан, звідки іде гривня.
Чому впав ввід валюти від експортерів.
Та яка причина недовиконання бюджету. :?:

PS
Тільки чесно - поклавши руку на "серце" - коли слухаєте гімн України!


ДС об источнике свежей гривни в безналичной форме постил многократно (Порционная компенсация НДС и щедрость Минфина). В прежние времена подобным ротозеям я рекомендовал читать "простынки", шевеля губами.

Приток валюты из-за рубежа экспортерам во вторник-четверг вырос, но они ограничили свое присутсвие на межбанке лишь "обязательным минимумом" продаж. Гривни-то у них от Казначейства, как гуталина.

По бюджету вопрос не по профилю и не по адресу.

В общем, запомнили? НДС-Казначейство-со следующей недели Минфин с погашением трехмесячных ОВГЗ-нерезиденты в репатриацией дивидендов.
Но, разумеется, главное - ШЕВЕЛИТЕ ГУБАМИ.

Можно без гимна.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:37

  freeze написав:
  Vikka написав:У меня друг, импортёр сыров, за 2013-2018 год очень хорошо поднял бизнес


Тут надо разделять: продовольственная и непродовольственная розница живут по своим законам, это как разные планеты.


Да сыры,те которые стартуют от 170 грн по акции у сетевиков очень хорошо идут,Штирлиц ещё никогда так не был к провалу,где не глянешь,то если сыры занимали 2 огромные витрины до войны,то сейчас 1\2 витрины-холодильника,причём у некоторых 50на 50,сырные продукты и типа сыры...это наверное от бурного спроса так "расширились"???)))

п.с. может лучше про отели в Черногирии,или НБУ который даст как хочет????)))
somilitark
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