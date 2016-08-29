А вы красивая
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:26
Тоже замечаю подобные признаки проседания продаж. Но в Украине эти проседания традиционные. Правда, за последние годы они объясняются еще и новой финансовой политикой минфина под конец года (когда бабло вваливается безмерно в экономику под различным соусом).
Где-то проседание продаж сильные, а где-то не очень. Все зависит, конечно, от товара и его особенностей, гибкости спроса по цене и тому подобному. Падение спроса весной сегодня обостряется изъятием гривны у населения на оплату раздутых коммунальных услуг, цены по меньшей мере с тенденцией на дальнейший рост. Тут не о покупках потребительских товаров пересичным думать надо, а о том как рассчитаться с долгами перед монополистами-коммунальщиками, которые возросли в связи необычно холодной и долгой весной, которая еще не везде наступила, судя по температуре.
Так как отопительный сезон уже закончился, то значительные суммы пересичных перестанут изыматься только в мае-июне. Именно в эти месяцы теперь возможны увеличения продаж, но это лишь теоретически.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11
Ну не знаю....
У меня друг, импортёр сыров, за 2013-2018 год очень хорошо поднял бизнес, построил дом, Авто стоимостью 100к долл у него и жены, дочка уехала за границу учиться....
Обороты растут и очень заметно
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:17
ИМХО, реальность второй версии подтверждается локальным падением оборотов.
Тут днесь наш коллега поймал продажу по заниженному курсу, а сего дня обороты при проседании курса упали? Или все же кто-то опять поймал удачу за хвост?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:21
Vikka
Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.
Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.
Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.
Где-то так...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:27
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:30
в развитом мире вообще не прилично иметь наличку)
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:31
ДС об источнике свежей гривни в безналичной форме постил многократно (Порционная компенсация НДС и щедрость Минфина). В прежние времена подобным ротозеям я рекомендовал читать "простынки", шевеля губами.
Приток валюты из-за рубежа экспортерам во вторник-четверг вырос, но они ограничили свое присутсвие на межбанке лишь "обязательным минимумом" продаж. Гривни-то у них от Казначейства, как гуталина.
По бюджету вопрос не по профилю и не по адресу.
В общем, запомнили? НДС-Казначейство-со следующей недели Минфин с погашением трехмесячных ОВГЗ-нерезиденты в репатриацией дивидендов.
Но, разумеется, главное - ШЕВЕЛИТЕ ГУБАМИ.
Можно без гимна.
US
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:37
Да сыры,те которые стартуют от 170 грн по акции у сетевиков очень хорошо идут,Штирлиц ещё никогда так не был к провалу,где не глянешь,то если сыры занимали 2 огромные витрины до войны,то сейчас 1\2 витрины-холодильника,причём у некоторых 50на 50,сырные продукты и типа сыры...это наверное от бурного спроса так "расширились"???)))
п.с. может лучше про отели в Черногирии,или НБУ который даст как хочет????)))
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