#<1 ... 4845484648474848> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 757 1. Нет сбережений в валюте 10% 79 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 55 4. от 50% до 75% 13% 102 5. более 75% 63% 477 Всього голосів : 757 Додано: Чет 19 кві, 2018 19:52 somilitark написав: freeze написав: Vikka написав: У меня друг, импортёр сыров, за 2013-2018 год очень хорошо поднял бизнес У меня друг, импортёр сыров, за 2013-2018 год очень хорошо поднял бизнес



Тут надо разделять: продовольственная и непродовольственная розница живут по своим законам, это как разные планеты. Тут надо разделять: продовольственная и непродовольственная розница живут по своим законам, это как разные планеты.



Да сыры,те которые стартуют от 170 грн по акции у сетевиков очень хорошо идут,Штирлиц ещё никогда так не был к провалу,где не глянешь,то если сыры занимали 2 огромные витрины до войны,то сейчас 1\2 витрины-холодильника,причём у некоторых 50на 50,сырные продукты и типа сыры...это наверное от бурного спроса так "расширились"???)))



п.с. может лучше про отели в Черногирии,или НБУ который даст как хочет????))) Да сыры,те которые стартуют от 170 грн по акции у сетевиков очень хорошо идут,Штирлиц ещё никогда так не был к провалу,где не глянешь,то если сыры занимали 2 огромные витрины до войны,то сейчас 1\2 витрины-холодильника,причём у некоторых 50на 50,сырные продукты и типа сыры...это наверное от бурного спроса так "расширились"???)))п.с. может лучше про отели в Черногирии,или НБУ который даст как хочет????)))

Раскусил,да-а-а

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.



К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.

С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн. и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке

26,22/26,25 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.



Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.



С этого часа на пустеющем МЕЖБАНКЕ уже ничего не менялось до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в четверг.



Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 апреля немного выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».



В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 19 апреля схожую динамику, которая заключалась в довольно стабильном ходе дополуденной части сессии, сменившемся после обеда динамичной коррекцией цен.



С одной стороны подобное поведение наличного рынка стало следствием перманентной нехватки гривни, вызывающей спорадические всплески клиентского «приноса», с другой, потенциальные клиенты «налички» могли подвергнуться «гипнозу» коррекции цен безналичного «американца», ускорившейся на пустом рынке после 14.00 Киева. Как и прежде, клиенты наличного рынка не вдавались в подробности безоборотного по сути падения долларовых цен на межбанке ближе к тамошнему финишу. Упуская из виду состоявшееся в этот четверг подорожание безналичного «американца».



Несмотря на дефицит гривневого инструмента и признаки ухудшения погоды, большинство субъектов наличного рынка констатировало некоторое улучшение состояния ликвидности торгов. Исключение составил рынок Днепра, дилерам которого пришлось признать незначительный регресс в оборотах.



Не исключено, рост ликвидности в большинстве случаев стал следствием осознания потенциальными клиентами наличного рынка бесперспективности ожидания желательных для них «перемен к лучшему». Откладывать визиты в «обменки» не было резона, и клиенты туда пошли.



На рынка большинства вышеперечисленных населенных пунктов по итогам четверга сложилось равновесие покупок и продаж, в значительной степени обеспечившее некоторый прогресс на участке ликвидности. Хотя, подчеркнем, были и исключения.



В частности, итоговый баланс спроса и оферов на рынке Днепра не спас его от потерь в ликвидности. А незначительный «перекос» по итогам дня в направлении спроса в соседнем Запорожье не смог воспрепятствовать росту тамошней ликвидности.



Нелишне добавить одну интересную деталь во внутридневной курсовой динамики наличной пары доллар-гривня. Часть рынков (Одесса, Харьков) в течение четверга констатировали внутридневное подорожание пары. В остальных вышеперечисленных городах доллар терял в цене, попутно сжимая спред.



В течение четверга биды наличного «неформального» доллара либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Харьков, Одеса), либо не изменились (Киев, Запорожье), либо потеряли 1,0-5,0 коп.

Позиция «предложение» 18-го либо выросла на 3,0 коп. (Харьков), либо не изменилась (Одесса, Крыжополь, Хмельницкий), либо потеряла 3,0-5,0 коп. (Киев, Днепр, Запорожье).



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Киев, Харьков, Запорожье), либо потеряла 2,0 коп. (Днепр). Офера либо не претерпели изменений (Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. (Киев, Крыжополь).



Как мы указывали выше, большая часть рынков констатировала прогресс на участке ликвидности, который мы связываем с отказом клиентов от задержки в реализации своих валютообменных проектов. Кроме того, на стороне оборотов, думается, было вхождение наличного рынка в полосу относительной стабильности и сбалансированности спроса и предложения.



Кстати, случившаяся накануне заметная коррекция наличного рынка отнюдь не привела к аналогичному настроению на рынке «зеленого» безнала. Тамошний «американец» после обеда терял в цене, однако основная часть сессии пришла в «бычьем» тренде, приведя к заметному повышению средневзвешенного курса безналичного доллара. Которое, между прочим, не затронуло настроения на наличном рынке. Такие парадоксы украинского валютного рынка….



Впрочем, по порядку.



Торги 19 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,13 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, практически не нуждаясь в ценовой поддержке.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились расширением спреда с уровней открытия (26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Судя по всему, работе не мешал пустившийся в это время весенний дождик.



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», она понизила показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,05/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценовой поддержки.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, поднявшись обрели вид: 26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, по сути, не изменившись в паре доллар-гривня с открытия и сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который вызвал закономерное снижение цен с полуденных уровней.



Итоговый баланс спрос/предложение не уберег итоговую ликвидность от потерь – по итогам четверга оптовики констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии – обороты заслужили «четверку с минусом».

Дилеры днепровского опта винят в регрессе клиентов, испугавшихся зарядившего с полудня холодного дождя.



На протяжении 19 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 18 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 апреля уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечную потерю бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 19 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой после обеда требовалось вмешательство. Преимущественно дисконтированием действующих цен.



Не исключено, что устав наблюдать за безуспешными попытками пары евро-доллар на мировом рынке forex пробиться выше концептуальнозначимой отметки $1,2400, наши валютчики в большинстве случаев «махнули рукой» на евронал. Отреагировав, однако, на коррекцию главной валютной пары «в миру» в течение украинской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2378 к отметке $1,2365, констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 13

пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту «потерю», понизив в течение среды и спрос и офера… руководствуясь при этом отрицательной динамикой наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2376 пара евро-доллар уже около 05.00 Киева начала «нервничать», провалившись до $1,2365, а затем отскочив к $1,2385.



Как водится, начало европейской сессии добавило волатильности, а вместе с ней и «куража» главной валютной паре. Не откладывая в долгий ящик, евро около 10.30 Киева предпринял попытку повторить свой подскок от 17 апреля, когда ему удалось пробиться хоть и ненадолго выше уровня $1,2400. Нынче паре удалось лишь прикоснуться к этой отметке, тотчас обвалившись к $1,2360 около 12.00 Киева.



В дальнейшем евро в паре с долларом уже не стал рисковать, ограничившись «нетвердым» ралли, вернувшим пару в диапазон $1,2370-1,2383, который она не покидала до 17.50 Киева, инициировав с этого часа коррекцию. Откат затянулся до 18.50, уронив евро к $1,2333. Начатое с этого часа «реабилитационное ралли» выглядело неубедительно, исчерпавшись около 20.35 Киева консолидацией на уровне $1,2349…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов в четверг и умеренно поднимается к иене в отсутствии важных статданных.

Евро торгуется к 15.50 Киева в районе $1,2384 против $1,2376 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥132,93 по сравнению со ¥132,69 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,34 против ¥107,23 в среду.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,01%.



Участники валютного рынка ждут новых заявлений представителей Федрезерва США.

В частности, в четверг выступят глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз.



Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах сократилось на 1 тыс. на прошлой неделе, до 232 тыс. Это очень низкий уровень, близкий к минимуму за 45 лет и свидетельствующий об активном росте рынка труда.



Системные мировые валюты не могут определиться с направлением движения.

В целом же можно наблюдать повышения спроса к более рисковым активам на фоне сильной корпоративной отчетности, благоприятных финансовых условий и укрепления цен на сырье. Этот тренд в наших обзорах мы назвали «ростом аппетита к риску».



Тем временем фунт дорожает на 0,1% к доллару и на 0,2% к евро, несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании.

Как сообщалось, объем розничных продаж в стране в марте сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,6% и повышение второго на 1,9%.

Резкое падение продаж связывается с неблагоприятными погодными условиями в начале марта. Так, из-за транспортного коллапса продажи автомобильного топлива рухнули на 7,4%.



После 17.00 Киева пара евро-доллар вновь занимает оборонительные позиции, но диапазоны движения ее котировок ограничены.



Продолжают поступать неутешительные данные из еврозоны, тогда как данные из США в основном позитивны.

Техническая картина остается смешанной и выдает паре разнонаправленные сигналы.



На указанное время пара торгуется приблизительно в районе отметки $1,2365, балансируя рядом с ней в течение всего дня. Последний удар нанесли паре свежие данные по инфляции в еврозоне за март – индекс CPI в пересчете на год снизился с 1,4% до 1,3%. Базовая инфляция на уровне 1,0% осталась неизменной.



Заключительный релиз выпуска CPI обычно подтверждает предварительные данные, и потому этот пересмотр в сторону снижения стал разочарованием. Реагируя на выпуск, пара немного снизилась, но затем все же стабилизировалась. Слабые данные по еврозоне продолжают накапливаться.



Во вторник немецкий индекс экономического оптимизма ZEW опустился в отрицательную зону до -8,2 пункта, и этот спад объясняют опасениями раскручивания нового витка глобальных торговых войн. Фактические данные в последние несколько недель также обманывали ожидания экспертов.



Международная торговля – еще одна тема, которая вновь привлекла внимание рынков. Вступил в игру Китай, американские биржи озабочены, а договор о ТрансТихоокеанском Партнерстве (TPP) вновь становится актуальным для США, и потому сейчас картина выглядит более запутанной.



Главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу охладил ожидания рынков о скором заключении торгового договора, который продвигал главной сторонник этой сделки японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с Трампом.



Что же касается США, то здесь недавние выпуски экономической статистики были вполне оптимистичны: оба индекса по строительству жилья, строительные лицензии и закладки новых фундаментов, оказались лучше ожиданий, подтвердив устойчивый рост в строительном секторе.



Объем промышленного производства также продолжает повышаться.



Джон Уильямс, вновь избранный президент нью-йоркской ФРС, оптимистично высказался относительно ситуации в экономике, сбрасывая со счетов потенциальную инверсию кривой доходности. Кроме статистики о заявках на пособие по безработицы, 19-го уже не ожидается никаких экономических показателей в США, и это позволяет сохранить более оптимистичные для доллара настроения рынка.



Состоявшаяся ранее встреча между бывшим директором ЦРУ Майком Помпео и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, о которой лишь недавно сообщили СМИ, помогла возрождению надежд на сохранение мира на корейском полуострове. Помпео, который был номинирован на должность госсекретаря, готовит саммит «Ким-Трамп», который должен состояться в июне. Оценивая ситуацию в целом, можно сделать вывод, что в еврозоне появляются все более тревожные признаки, тогда как американская экономика выглядит устойчивой.



Адепты теханализа вкратце обрисовали ситуацию в паре евро-доллар следующим образом.



Пора «флиртует» с линией поддержки повышательного тренда, которая «сопровождает» пару с начала апреля. Падение котировок ниже этой линии может стать «медвежьим» сигналом. Однако, пара продолжает торговаться выше 50-дневного простого скользящего среднего значения, RSI чуть выше отметки «50», и индикатор «моментум» также положителен.



Но ни один из этих индексов не является определяющим, и вообще пара евро-доллар пока что ограничена диапазоном. Внизу у пары имеется поддержка на уровне $1,2345 - это максимальный уровень в начале апреля. «Круглый» уровень $1,2300 сдерживал пару 12-го апреля. Еще ниже - апрельский минимум $1,2210.

Вверху непосредственным сопротивлением выступает максимум от 17-го апреля и 14-го марта $1,2413. Максимум от 8-го марта $1,2447 и от 27-го марта $1,2480 - следующие уровни сопротивления.



Стало быть, в паре евро-доллар по-прежнему нет сколь-нибудь серьезных движений. Попытки прорвать отметку $1,24 на этой неделе до сих пор не увенчались успехом. Причем все важные данные этой недели вышли.



Отличное промпроизводство и розничные продажи США за март поддержали рост аппетитов к риску, в среду вечером еще вышла позитивная Бежевая Книга ФРС. Но пара евро-доллар на неделе не отреагировала на рост фондового рынка США.



Впрочем, мы полагаем, что до прорыва отметки $1,24 осталось совсем немного времени, так как при каждом отскоке вниз от $1,24 минимумы по паре евро-доллар оказываются все выше, пара все сильнее прижимается к $1,24 снизу.



Меж тем, Казначейство США накопило на счетах ФРС запас уже в $351 млрд. Это рекордный уровень с января 2017 года. Высокий уровень запасов Казначейства – это еще один признак того, что доллар вскоре может начать терять в цене.



Как мы уже указывали в более ранних обзорах, Казначейство завершило цикл привлечения рыночного долга, и теперь за циклом изъятия долларовой ликвидности с рынков последует цикл возврата долларов в экономику. То есть, когда Казначейство США начнет расходовать свой запас, это приведет к увеличению предложения долларов на рынке. Это можно проиллюстрировать примером из 2017 года – в первом квартале 2017 года запасы Казначейства США упали с $406 млрд. до $21 млрд., и это совпало с разворотом вверх евро-доллар (рост от минимума на $1,0350 до $1,090). Впрочем, в апреле в бюджет США активно идут налоговые поступления, и даже несмотря на то, что Казначейство США за апрель погасило рыночного долга уже на $125,5 млрд.. (см. HTTPS://TREASURYDIRECT.GOV/INSTIT/ANNCE ... HPYDWN.HTM ), случился прирост запасов Казначейства США. Поэтому пока падение доллара носит ограниченный характер. Однако в мае исторически всегда наблюдается дефицит бюджета США, так что Казначейство США будет вынуждено использовать запасы, и это приведет к возврату долларов на рынки. А это изобилие «зеленого товара» должно понизить его цену.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную потерю бидов и пятикопеечное снижение оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 19 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», понизила приличные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Качественно картина торгов безналичным долларом в паре с гривней в этот четверг напоминала сюжет среды. На более высоком «количественном уровне», если говорить о курсовой конкретике. Цена безналичного «американца» отрабатывала очередную порцию расширения гривневой ликвидности, что удерживало экспортеров от «необязательных» продаж СКВ на межбанке ради гривни.



Кроме того, очевидные «придержки» валюты снова повторялись, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию текущего «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, поддерживаемого в ближайшее время очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами, пополнением своей валютной позиции банками, ожиданиями нового расширения гривневого ресурса стараниями выплат Минфином, который на будущей неделе погасит трехмесячные ОВГЗ.



Не будем забывать о спекулятивной составляющей текущего подорожания «зеленого» безнала, который игроки межбанка надеются реализовать позже, когда «американец» станет еще дороже.



Послеполуденная коррекция долларовых цен на межбанке вновь вызвала дискуссию и своем «происхождении». Ряд экспертов считает, что не обошлось без «анонимных» вливаний СКВ регулятором, другие думают, что рынок обошелся своими силами, указывая на высоковероятное снятие покупок импортерами, которым выросший ы цене доллар «не по кармана». А меж тем, выросший в четверг приток экспортной выручки, предполагал увеличение и объема обязательных продаж ее части.



Автор склонен считать, что СКВ после 11.45 понизила в цене комбинация вышеозначенных факторов.



Наличный рынок, похоже, также пошел по проложенному накануне маршруту, сопровождаясь скудными гривневыми ресурсами, провоцирующими послеобеденную коррекцию, если не появится толика «свежей» наличной гривни.



На ближайшую перспективу «зеленые быки» сохранят свое присутствие на валютном межбанке, хотя мы не исключаем кратковременное вхождение в боковой тренд на следующей неделе, после чего ползучее подорожание безналичного «американца» в силу вышеперечисленных драйверов будет продолжено.



Я удивляюсь с форумчан,вроде как заслуженные ветераны,матёрые волки экономики и ведутся на откровенные фейки и вбросы



Если копнуть глубже,то вообще бред течёт как под копирку с учёток годами, не меняясь по сути: сегодня начинали с того,что гривны валом,не верьте,её валом,наверное каждый у себя в кармане не чувствует как её сейчас "валом?",только почему на меняйле постоянно перекос в сторону продам,дальше был вброс про торговца сырами,причём прямо как в рекламе с рашасайтов,намажь кремом и вырастет на 25 см за полчаса,оказывается импорт деликатесов в стране,где 70% домохозяйств пользуются субсидиями,рухнул импорт всего не первой необходимости,вырос многократно с момента начала всех "братских" подарков из-за поребрика?



Ещё раз повторюсь,огорчают форумчане,которые начинают бодро комментировать откровенный вброс и пропаганду,ребята,может пора уму разуму на старости набираться,5-й год пошёл гибридной и настоящей войны,а многие из яселек и пелёнок не выскочили????



somilitark

Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.

Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.

Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.

Где-то так... Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.Где-то так...



в развитом мире вообще не прилично иметь наличку) в развитом мире вообще не прилично иметь наличку)

buratinyo

Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.

Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.

Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.

Где-то так... Основное назначение гривны - обеспечение товарооборота.Ваш друг - яркий пример того, что наличная гривна уходит в банк, оттуда в автомагазин, оттуда импортеру, а от него на межбанк.Вот и получаем - на наличке дефицит, на МБ профицит.Где-то так...



в развитом мире вообще не прилично иметь наличку) в развитом мире вообще не прилично иметь наличку)

неприлично - это когда слишком маленький... объем налички (с) неприлично - это когда слишком маленький... объем налички (с)



Всем Здоровья .

верите в сказки что нет гривны?) верите в сказки что нет гривны?)



Я верю в решение правления НБУ от 11 августа 2016 года №207-рш.

А Вы?

Я удивляюсь с форумчан,вроде как заслуженные ветераны,матёрые волки экономики и ведутся на откровенные фейки и вбросы



Если копнуть глубже,то вообще бред течёт как под копирку с учёток годами, не меняясь по сути: сегодня начинали с того,что гривны валом,не верьте,её валом,наверное каждый у себя в кармане не чувствует как её сейчас "валом?",только почему на меняйле постоянно перекос в сторону продам,дальше был вброс про торговца сырами,причём прямо как в рекламе с рашасайтов,намажь кремом и вырастет на 25 см за полчаса,оказывается импорт деликатесов в стране,где 70% домохозяйств пользуются субсидиями,рухнул импорт всего не первой необходимости,вырос многократно с момента начала всех "братских" подарков из-за поребрика?



Ещё раз повторюсь,огорчают форумчане,которые начинают бодро комментировать откровенный вброс и пропаганду,ребята,может пора уму разуму на старости набираться,5-й год пошёл гибридной и настоящей войны,а многие из яселек и пелёнок не выскочили????



Сегодняшняя наша главная проблема это тот факт,что уголь,газ,нефть,уран почти приблизились к 13-му году по ценам,а сталь и пшеница просто даром по сравнению с энергией,вот такая она справедливость,мировая контра нас ставит в позу зю,огорчает то,что курс 26 это выходит сказка по сегодняшним раскладам,перспектив к укреплению нет,фундамент надо менять,а там не прорывные председатели,которые тоже жирно расписались за 4-ре года в собственной профпригодности Я удивляюсь с форумчан,вроде как заслуженные ветераны,матёрые волки экономики и ведутся на откровенные фейки и вбросыЕсли копнуть глубже,то вообще бред течёт как под копирку с учёток годами, не меняясь по сути: сегодня начинали с того,что гривны валом,не верьте,её валом,наверное каждый у себя в кармане не чувствует как её сейчас "валом?",только почему на меняйле постоянно перекос в сторону продам,дальше был вброс про торговца сырами,причём прямо как в рекламе с рашасайтов,намажь кремом и вырастет на 25 см за полчаса,оказывается импорт деликатесов в стране,где 70% домохозяйств пользуются субсидиями,рухнул импорт всего не первой необходимости,вырос многократно с момента начала всех "братских" подарков из-за поребрика?Ещё раз повторюсь,огорчают форумчане,которые начинают бодро комментировать откровенный вброс и пропаганду,ребята,может пора уму разуму на старости набираться,5-й год пошёл гибридной и настоящей войны,а многие из яселек и пелёнок не выскочили????Сегодняшняя наша главная проблема это тот факт,что уголь,газ,нефть,уран почти приблизились к 13-му году по ценам,а сталь и пшеница просто даром по сравнению с энергией,вот такая она справедливость,мировая контра нас ставит в позу зю,огорчает то,что курс 26 это выходит сказка по сегодняшним раскладам,перспектив к укреплению нет,фундамент надо менять,а там не прорывные председатели,которые тоже жирно расписались за 4-ре года в собственной профпригодности



Забыл добавить:

"Использование аватара фертильной сексапильной самки увеличивает эффективность любого, даже самого лажового вброса на 152%".



Вон, масса форумчан чуть ли не на свидание ту учётку зовут.



С нами с: Ср 28 мар, 2018 10:00 Забыл добавить:"Использование аватара фертильной сексапильной самки увеличивает эффективность любого, даже самого лажового вброса на 152%".Вон, масса форумчан чуть ли не на свидание ту учётку зовут. Я верю в честность Президента

Будьте обачні: тривалий час на гілці вправно чинить неподобства відомий маньяк - "вербальний трансвестит".

"Не прилично"... Жінки пишуть грамотно зазвичай.... . Будьте обачні: тривалий час на гілці вправно чинить неподобства відомий маньяк - "вербальний трансвестит"."Не прилично"... Жінки пишуть грамотно зазвичай.... . “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.

2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.

3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.

Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс. ..............1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.

С 1 и 3-им согласен.

С выводом насчёт осени - не уверен, вполне вероятно, что права новая красивая девушка. Не хочу повторять, писал на др. ветке, возможно, в этом году начнётся значительно раньше (гарантии не дам ).

А вот п.2 - сильно сомнительный, по объёмам на МБ не заметно уменьшение продаж валюты (сомневаюсь, что продажи долларов НБУ были значительными, если вообще были).



Я тоже. Но не напомните, что там было?



somilitark

Сегодняшняя наша главная проблема это тот факт,что уголь,газ,нефть,уран почти приблизились к 13-му году по ценам,а сталь и пшеница просто даром по сравнению с энергией,вот такая она справедливость,

Вы, если не ошибаюсь, недавно предрекали обратную ситуацию?

мировая контра нас ставит в позу зю

Не уточните, это кто?

огорчает то,что курс 26 это выходит сказка по сегодняшним раскладам,перспектив к укреплению нет,фундамент надо менять,а там не прорывные председатели,которые тоже жирно расписались за 4-ре года в собственной профпригодности

НАК "Нафтогаз Украины" в апреле нарастил импорт природного газа почти в 3 раза, с 5 млн м3 в начале месяца до 13,2 млн м3 по состоянию на 14-17 апреля. Об этом свидетельствуют данные госкомпании ПАО "Укртрансгаз".

Так, суточная заявка на импорт газа из Словакии 19 апреля составляет 9,4 млн м3 против 5,8 млн м3 на 14-18 апреля и 4,5 млн м на3 12-13 апреля. В целом импорт газа из Восточной Европы включая Словакию, Венгрию, Польшу, вырос с 5 млн м3 в первых числах апреля до 13,2 млн м3 на 14-17 апреля.

Запасы в подземных хранилищах Укртрансгаза на 17 апреля составляют 7,659 млрд м3. Напомним, в 2017 г. Нафтогаз начал активную закачку газа в ПХГ с мая, в 2016 г. – с конца июля.







Так, суточная заявка на импорт газа из Словакии 19 апреля составляет 9,4 млн м3 против 5,8 млн м3 на 14-18 апреля и 4,5 млн м на3 12-13 апреля. В целом импорт газа из Восточной Европы включая Словакию, Венгрию, Польшу, вырос с 5 млн м3 в первых числах апреля до 13,2 млн м3 на 14-17 апреля.



