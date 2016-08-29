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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4845484648474848

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:19

ЛАД

Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.

Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???

По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...

п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:31

  ЛАД написав:
  Искатель написав:..............
1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.

С 1 и 3-им согласен.
С выводом насчёт осени - не уверен, вполне вероятно, что права новая красивая девушка. Не хочу повторять, писал на др. ветке, возможно, в этом году начнётся значительно раньше (гарантии не дам :) ).
А вот п.2 - сильно сомнительный, по объёмам на МБ не заметно уменьшение продаж валюты (сомневаюсь, что продажи долларов НБУ были значительными, если вообще были).

w_bufett
Я верю в решение правления НБУ от 11 августа 2016 года №207-рш.
А Вы? :wink:

Я тоже. :) Но не напомните, что там было?

В двох словах... Дозволяє деяким банкам (Приватбанк і Ко), вилучати гривню з обігу і складувати її, тим самим створюючи на неї штучний попит у власників "п'ятачків"...
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 19 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:34

які думки по налу на завтра і вихіді?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:36

  Senkiv написав:які думки по налу на завтра і вихіді?

*Відправлено з Чату


Завтра бовтаємося +-5 коп., вихідні -10. Надалі + 1UAH(5...) :mrgreen: ...
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:45

  somilitark написав:ЛАД

Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.

Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???

По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...

п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Ну Вы и хитрец или перевернулись уже ? Лето ещё не началось , а от Вас смена риторики , мол вгружайтесь господа 26+ это для вас , а я подожду как минимум до июля , может и 25.5 для меня будет .
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4845484648474848
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