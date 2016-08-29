Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.
Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???
По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...
п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:.............. 1. Гривна - возмещение НДС от Минфина. 2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка. 3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна. Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.
С 1 и 3-им согласен. С выводом насчёт осени - не уверен, вполне вероятно, что права новая красивая девушка. Не хочу повторять, писал на др. ветке, возможно, в этом году начнётся значительно раньше (гарантии не дам ). А вот п.2 - сильно сомнительный, по объёмам на МБ не заметно уменьшение продаж валюты (сомневаюсь, что продажи долларов НБУ были значительными, если вообще были).
w_bufett
Я верю в решение правления НБУ от 11 августа 2016 года №207-рш. А Вы?
Я тоже. Но не напомните, что там было?
В двох словах... Дозволяє деяким банкам (Приватбанк і Ко), вилучати гривню з обігу і складувати її, тим самим створюючи на неї штучний попит у власників "п'ятачків"...
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 19 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.
Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???
По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...
п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Ну Вы и хитрец или перевернулись уже ? Лето ещё не началось , а от Вас смена риторики , мол вгружайтесь господа 26+ это для вас , а я подожду как минимум до июля , может и 25.5 для меня будет .