Додано: Чет 19 кві, 2018 22:34

"Продажі тютюнових виробів у лютому зменшилися на 27%, їх виробництво за два місяці впало на 27%. Крім того, за два місяці на 38% скоротилося виробництво міцних спиртних напоїв", — пояснила ЕП макроаналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Також додаткові розриви з великою імовірністю з'являться через статті надходжень, які традиційно не виконуються. Наприклад, надходження від приватизації, які спрямовуються на погашення дефіциту. У першому кварталі від продажу державного майна до бюджету надійшло лише 34,6 млн грн, а в плані на рік — 22,5 млрд грн.

Довольно интересная статья о минзарплате и ходе выполнения бюджета этого года -. Статья относительно большая, поэтому разбирать не буду, только 2 цитаты (вероятно, не главные в статье, но достаточно показательные и простые).Как-то сомневаюсь, что это произошло за счёт соответствующего уменьшения потребления табака и алкоголя.И вторая цитата:И ещё 2 заметки о минзарплате. Одна о позиции МВФ -, вторая о подходе Ревы -. Логика министра удивительная! Во-первых, он путает понятия теневой экономики и теневой зарплаты (точнее считает их тождественными). Во-вторых, не понимает, что проблема сокращения (ликвидации?) теневой экономики не решается повышением минималки. Таким методом, скорее, можно убить мелкое, а возможно, и среднее предпринимательство.Правда, его подходы к проблемам, по-видимому, легко объясняются его основным образованием - окончил в 1987 Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (тут главное не первое слово, и не имя училища, а "военно-политическое", замполит он и есть замполит).