Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.
Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???
По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...
п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:.............. 1. Гривна - возмещение НДС от Минфина. 2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка. 3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна. Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.
С 1 и 3-им согласен. С выводом насчёт осени - не уверен, вполне вероятно, что права новая красивая девушка. Не хочу повторять, писал на др. ветке, возможно, в этом году начнётся значительно раньше (гарантии не дам ). А вот п.2 - сильно сомнительный, по объёмам на МБ не заметно уменьшение продаж валюты (сомневаюсь, что продажи долларов НБУ были значительными, если вообще были).
w_bufett
Я верю в решение правления НБУ от 11 августа 2016 года №207-рш. А Вы?
Я тоже. Но не напомните, что там было?
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 19 кві, 2018 23:43, всього редагувалось 2 разів.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.
Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???
По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...
п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Ну Вы и хитрец или перевернулись уже ? Лето ещё не началось , а от Вас смена риторики , мол вгружайтесь господа 26+ это для вас , а я подожду как минимум до июля , может и 25.5 для меня будет .
"Продажі тютюнових виробів у лютому зменшилися на 27%, їх виробництво за два місяці впало на 27%. Крім того, за два місяці на 38% скоротилося виробництво міцних спиртних напоїв", — пояснила ЕП макроаналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.
Как-то сомневаюсь, что это произошло за счёт соответствующего уменьшения потребления табака и алкоголя. И вторая цитата:
Також додаткові розриви з великою імовірністю з'являться через статті надходжень, які традиційно не виконуються. Наприклад, надходження від приватизації, які спрямовуються на погашення дефіциту. У першому кварталі від продажу державного майна до бюджету надійшло лише 34,6 млн грн, а в плані на рік — 22,5 млрд грн.
И ещё 2 заметки о минзарплате. Одна о позиции МВФ - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/19/636150/, вторая о подходе Ревы - http://www.dsnews.ua/politics/40-ukrainskoy-ekonomiki-nahoditsya-v-teni---minsotspolitiki-19042018095400. Логика министра удивительная! Во-первых, он путает понятия теневой экономики и теневой зарплаты (точнее считает их тождественными). Во-вторых, не понимает, что проблема сокращения (ликвидации?) теневой экономики не решается повышением минималки. Таким методом, скорее, можно убить мелкое, а возможно, и среднее предпринимательство. Правда, его подходы к проблемам, по-видимому, легко объясняются его основным образованием - окончил в 1987 Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (тут главное не первое слово, и не имя училища, а "военно-политическое" , замполит он и есть замполит).
somilitark Я не об обещаниях от Запада, а о Ваших почти твёрдых уверениях в грядущем курсе 25,5 летом, а вероятно и ниже.
Насчёт торгбаланса я понял (хотя совсем недавно Вы писали о падении импорта и росте экспорта), а вот кто такие "мировая контра" не очень понимаю. Или Вы считаете, что Запад (США? ЕС?) специально сбивают цены на с/х и поднимают цены на энергоресурсы, чтобы навредить нам?
Вы всерьёз называете фундаментом состав парламента и личность президента?
ФГВФЛ хочет провести поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019 года с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.
"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.
ФГВФЛ хочет провести поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019 года с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.
"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.