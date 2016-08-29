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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4845484648474848

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:19

ЛАД

Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.

Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???

По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...

п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:31

  ЛАД написав:
  Искатель написав:..............
1. Гривна - возмещение НДС от Минфина.
2. У экспортеров появилась гривна, значит, меньше надо продавать. Свободной продажи резко меньше стало, только обязаловка.
3. Недовыполнение - из-за низких поступлений от акцизов и прочего, номинированных в валюте. Низкий курс доллара, меньше эквивалент в гривне, дальше цепочка понятна.
Вот это и будут выравнивать осенью, резко повышая курс.

С 1 и 3-им согласен.
С выводом насчёт осени - не уверен, вполне вероятно, что права новая красивая девушка. Не хочу повторять, писал на др. ветке, возможно, в этом году начнётся значительно раньше (гарантии не дам :) ).
А вот п.2 - сильно сомнительный, по объёмам на МБ не заметно уменьшение продаж валюты (сомневаюсь, что продажи долларов НБУ были значительными, если вообще были).

w_bufett
Я верю в решение правления НБУ от 11 августа 2016 года №207-рш.
А Вы? :wink:

Я тоже. :) Но не напомните, что там было?

:D
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 19 кві, 2018 23:43, всього редагувалось 2 разів.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:34

які думки по налу на завтра і вихіді?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:36

  Senkiv написав:які думки по налу на завтра і вихіді?

*Відправлено з Чату


Завтра бовтаємося +-5 коп., вихідні -10. Надалі + 1UAH(5...) :mrgreen: ...
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:45

  somilitark написав:ЛАД

Это Либо обещал в три короба,я ещё в 14-м понял,что кроме "глубочайших обеспокоенностей",нам ждать от Запада толком нечего.

Мировая контра нас нагибает косвенно,я же написал,наши экспортные топтовары имеют до 50-ти процентов от цены 13-го года,а вся энергия уже почти 80%,как можно вытянуть торгбаланс,если нам надо ведро урана,угля,нефти,газа???

По курсу,25.50 был бы неплохой итог для летнего дна,но судя по раскладам на сегодня,26 это тот боковик,который вменяем и не плох,так что сознательно и решительно ниже 26-ти не ожидаю,в соответствии с этими выводами подкорректирую собственные финпланы...

п.с. по фундаменту,это надежда на выборы,наверное глупо,но возможно изменится президент и конфигурация парламента,при которой пойдут реформы,а не бурное речевое сопровождение пустопорожнего пиара...
Ну Вы и хитрец или перевернулись уже ? Лето ещё не началось , а от Вас смена риторики , мол вгружайтесь господа 26+ это для вас , а я подожду как минимум до июля , может и 25.5 для меня будет .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:34

Довольно интересная статья о минзарплате и ходе выполнения бюджета этого года - https://www.epravda.com.ua/publications/2018/04/19/636149/. Статья относительно большая, поэтому разбирать не буду, только 2 цитаты (вероятно, не главные в статье, но достаточно показательные и простые).
"Продажі тютюнових виробів у лютому зменшилися на 27%, їх виробництво за два місяці впало на 27%. Крім того, за два місяці на 38% скоротилося виробництво міцних спиртних напоїв", — пояснила ЕП макроаналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Как-то сомневаюсь, что это произошло за счёт соответствующего уменьшения потребления табака и алкоголя. :)
И вторая цитата:
Також додаткові розриви з великою імовірністю з'являться через статті надходжень, які традиційно не виконуються. Наприклад, надходження від приватизації, які спрямовуються на погашення дефіциту. У першому кварталі від продажу державного майна до бюджету надійшло лише 34,6 млн грн, а в плані на рік — 22,5 млрд грн.


И ещё 2 заметки о минзарплате. Одна о позиции МВФ - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/19/636150/, вторая о подходе Ревы - http://www.dsnews.ua/politics/40-ukrainskoy-ekonomiki-nahoditsya-v-teni---minsotspolitiki-19042018095400. Логика министра удивительная! Во-первых, он путает понятия теневой экономики и теневой зарплаты (точнее считает их тождественными). Во-вторых, не понимает, что проблема сокращения (ликвидации?) теневой экономики не решается повышением минималки. Таким методом, скорее, можно убить мелкое, а возможно, и среднее предпринимательство.
Правда, его подходы к проблемам, по-видимому, легко объясняются его основным образованием - окончил в 1987 Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (тут главное не первое слово, и не имя училища, а "военно-политическое" :), замполит он и есть замполит).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:43

somilitark
Я не об обещаниях от Запада, а о Ваших почти твёрдых уверениях в грядущем курсе 25,5 летом, а вероятно и ниже.

Насчёт торгбаланса я понял (хотя совсем недавно Вы писали о падении импорта и росте экспорта), а вот кто такие "мировая контра" не очень понимаю. Или Вы считаете, что Запад (США? ЕС?) специально сбивают цены на с/х и поднимают цены на энергоресурсы, чтобы навредить нам?

Вы всерьёз называете фундаментом состав парламента и личность президента?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:46

Интересная новость:
ФГВФЛ хочет провести поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019 года с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.

https://kurs.com.ua/novost/62529-garantii-po-depozitam-mogut-podnjat-do-800-tisjach/
Правда, это надо было бы давно сделать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 00:48

  ЛАД написав:Интересная новость:
ФГВФЛ хочет провести поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019 года с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.

https://kurs.com.ua/novost/62529-garantii-po-depozitam-mogut-podnjat-do-800-tisjach/
Правда, это надо было бы давно сделать.

"Новости" уже почти год :lol:

В Украине повысят гарантии по депозитам
22 Июня 2017, 13:32 Просмотров: 4117
https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 32176.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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